袁澧林自掏腰包力撐JACE個唱　吳肇軒推斷或因新年檔期影響銷情

《單槍匹馬！全港007入子彈大賽》昨日（15日）舉行，表演賽由一位於公開賽勝出的素人，對戰洪天明、袁澧林（Angela）、吳肇軒、白水@好青年荼毒室、良少@JFFT、雞翼@JFFT、林子峰（Stone）及嘉盈@FH Production，比賽開始前，Angela與吳肇軒受訪，指小時候有玩過，但已很生疏，吳肇軒表示今日只得一個策略：「我一死我就call車走，耶穌都留我唔住！」Angela直言冇諗過贏，因為自己玩遊戲麻麻，只喜歡玩狼人殺、Avalon，因為有得演戲，但007入子彈要策略，自己不擅長，反而睇好吳肇軒：「佢啱啱已經喺上面分析有常規玩法同埋癲狗玩法，我已經follow唔到。」

情人節太高消費 吳肇軒笑指「世界河馬日」更有意義

日前是情人節，吳肇軒透露上了Gordon Flanders家中與對方及其太太打《英雄聯盟》，Angela則問：「唔叫我嘅？」吳肇軒表示擔心她有節目，而Angela就說自己跟家人食飯，還被網民偶遇拍照，吳肇軒就覺得其實大家不需太在意情人節這些高消費活動，更謂：「今日係『世界河馬日』，大家可以關注吓河馬保育訊息，呢個世界仲有好多節日需要大家關注，唔一定係情人節聖誕節！」

袁澧林自掏腰包力撐JACE個唱 吳肇軒指或因新年檔期影響銷情

至於另一節日——新年，Angela的大計就是全力支持JACE陳凱詠的演唱會，並自掏腰包買飛：「係自己買飛呀，同埋見到啲Merch好靚，同好多indie嘅品牌合作，好有美感，香港呢個地方好需要審美整體提升，佢真係幫我哋女性嘅靚打開咗一個好大嘅⋯⋯（吳肇軒：門！）門呀！好鍾意佢嘅音樂，成個人嘅style，好努力，所有嘢都好鍾意。我有啲friend睇兩場。」早前網傳JACE門票滯銷，她親自撰文表示：「好多人話我滯銷，我理解。票房係現實，我唔會扮睇唔到。但我從來唔會只用數字定義成功定義音樂。」作為Threads管理員的吳肇軒，直言因要陪家人拜年無法親身去睇show，但心靈上全力支持JACE，又說：「嘗試喺Threads再幫手推吓，我覺得係初二初三啫，大家都要拜年，時間上（就唔到），希望唔使拜年嘅朋友仔去支持吓。」

入圍鹿特丹電影節順道歐遊 預告平價開騷：香港電影要互撐

而Angela又透露剛從歐洲回來，因她主演的《電競女孩》入圍了鹿特丹電影節，幾位女主角可順道歐遊，非常開心，她預告一眾主演如kayan9896、張蔓莎、陳宗澤將於2月25至26日在麥花臣場館開音樂會，門票僅$280，叫大家捧場：「我會唱下啲N年前學咗嘅陳綺貞嗰啲歌！」吳肇軒都會幫手推post，因為之前他主演的《觸電》都是類似題材，所以會幫推，Angela表示：「香港電影好需要互相支持。」而吳肇軒謂：「成日叫我哋香港電影唔好賣煽情，但係我覺得好嘅電影就值得推，所以我入場睇一睇，再推一兩下！」

