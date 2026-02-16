中年好聲音4｜最終回40強誕生　「企鵝人」再奪5燈已估到係邊個？

《中年好聲音4》昨晚（15日）8點翡翠台播出「70強一對一PK戰」最終回，今集誕生了3位5燈選手，分別是科亞高巴、「企鵝人」與雷小雷。

雷小雷唱《女人花》獲讚似「吟詩作對」

來自菲律賓的駐場歌手科亞高巴選唱《I Just Called To Say I Love You》，輕鬆寫意狀態猶如原唱Stevie Wonder，周國豐大讚：「佢做到開心嘅感覺。」張佳添：「成首歌想跟住你唱，你有嗰種聲音影響力。」「企鵝人」則繼續發揮高水準，做到評審們最喜歡的「less is more」，有網民指他明顯是周志康。雷小雷唱《女人花》，獲周國豐讚似吟詩作對，唱出歌中詩意。

科亞高巴完美示範enjoy舞台。（官方提供）

雷小雷唱出詩情畫意。（官方提供）

「企鵝人」攞5燈直接晉級。（官方提供）

藝人代表唐伯虎、鹿七伯、樹熊公子今Round全數止步無緣晉級，並除下動物面具露出真面目，三人身份分別是「六合彩之子」蔡國威、《新秀》冠軍譚永浩和黃建東。

中年好聲音4｜蔡國威遺憾輸比賽

「唐伯虎」蔡國威唱《留低鎖匙》僅獲3燈，未能撼贏4燈的蔡宓婕《給我一個理由忘記》。去到節目尾聲，蔡國威未能逃過被淘汰命運，他感觸表示自己是參加歌唱比賽入行，但入行後覺得自己唱歌差過很多人，所以自刪了「唱歌功能」，說畢終忍不住淚水飲泣說：「我有睇《中年》，所有參加嘅人都好叻，我就諗今次有呢個機會，我就喺自己認為最冇用嘅一個『功能』度去學番少少嘢、去用番，或者夠膽喺人面前唱番歌哩！所以我先決定參加……我好開心5位評審每人都畀過一盞燈我，係一個鼓勵，所以我會嘗試，我會努力。」全場觀眾聽後無不動容，更有不少人落淚，海兒與肥媽亦哭得雙眼通紅，肥媽豪言：「我一定搵人請你唱歌！」

「唐伯虎」脫下面具。（官方提供）

車婉婉送抱鼓勵蔡國威。（官方提供）

海兒哭了。（官方提供）

中年好聲音4｜「鹿七伯」係譚永浩

「鹿七伯」譚永浩唱《爛泥》僅獲2燈，直接被淘汰。原來2010年譚永浩參加過《英皇新秀歌唱大賽》、並奪得「金咪大獎」（冠軍）和「最受歡迎網上人氣獎」；之後輾轉加入無綫，主力主持及演戲，譚永浩說：「可惜冇出道！記得有次拍拍吓節目，有同事問『咦！你《新秀》冠軍呀？點解喺度主持節目嘅？』我冇嘢反駁到佢……我參加咗呢個比賽之後，過程入面睇到好多唔同參賽者嘅表演，發覺原來可以咁樣（唱），中間發掘咗好多嘢。雖然依家唔可以繼續玩落去，但喺過程中吸收咗唔少嘢。」

「鹿七伯」是譚永浩。（官方提供）

中年好聲音4｜黃建東直接被淘汰

至於「樹熊公子」黃建東唱《可惜我是水瓶座》獲得2燈，同樣直接被淘汰：「好唔捨得，諗住可以留多一、兩Round。但係好開心，參加咗比賽之後，未試過咁勤力去練歌，同埋搵老師執一隻歌，知道好多唱歌技巧要繼續進步。我好鍾意唱歌，我係黃建東，多謝大家。」

「樹熊公子」黃建東被淘汰。（官方提供）

中年好聲音4｜40強名單

《中4》40強最終誕生名單如下（排名不分先後）：莫煥基、唯一、戴藝、尤淑情、楊嘉瓏、「貓女郎」、鄭仲豪、「白眉鷹王」、許美琪、「獅子王」、蔡文駒、周遊格、許雲妮、鄭家聲、黎若雪、袁帥、朱珠、可嵐、范子睿、卓猷燕、彭梓嘉、梁煜坤、麥曉東、尹景順、黃藝輝、「白羊君」、吳亦偉、謝昉益、朗尼、陳旭培、羅陽、蔡宓婕、林靖枝、科亞高巴、陳逸璇、王卓樂、「企鵝人」、錢偉浩、雷小雷、馬浩宜。

《中年好聲音4》40強誕生。（官方提供）