66歲愛回家諧星睇騷被捕獲生圖狀態嚇人　網民嘆：怎麼越來越年輕

現年66歲的林漪娸1980年參選港姐入行，歷年拍過《壹號皇庭》系列、《刑事偵緝檔案》及《真情》等無數無綫TVB劇集。她因出眾氣質專演有錢人，故獲封「御用貴婦」。而近年，林漪娸一改形象，憑處境喜劇《愛·回家之開心速遞》中飾演離婚界KOL「Madam Ceci」，同樣入屋，大受歡迎。初了好戲外，林漪娸的保養功力同樣叫人拍案叫絕。

林漪娸1980年參選港姐入行。（TVB圖片）

參演過大大小小電視劇。（網上圖片）

多年來keep住招牌短髮。（TVB圖片）

林漪娸纖瘦身材網民讚嘆

日前，林漪娸去看騷時被網民野生捕獲。從網民分享的視頻可見，她留著招牌的清爽短髮，戴上眼鏡，身穿長身格仔恤衫配搭Leggings及長靴。這身打扮不僅年輕有型，更完美凸顯其高䠷且纖瘦如少女般的身材。

面對粉絲拍照，林漪娸態度友善，給出「心心」手勢回應。當聽到粉絲祝她「Enjoy」時，更禮貌回覆：「Thank you！」臨入場前還不斷揮手道別。在網民的零濾鏡鏡頭下，林漪娸姐皮膚依然緊緻，狀態好得驚人。

林漪娸憑處境喜劇《愛·回家之開心速遞》中飾演離婚界KOL「Madam Ceci」，同樣入屋，大受歡迎。（劇集截圖）

林漪娸在《痞子無間道》飾演的「徐扁」跟周嘉洛和朱敏瀚兩位「小鮮肉」有不少的互動，特別是朱敏瀚超近距離挑逗林漪娸一幕，相當有趣搞笑。（劇集截圖）

林漪娸熱愛打golf！（小紅書）

練氣功凍齡

林漪娸狀態驚艷不少網民，紛紛留言激讚：「狀態真好呀」、「氣質真的好啊」、「氣質高雅」、「怎麼越來越年輕？」、「精神狀態真好！」、「這種才叫姬圈天菜」。林漪娸之前曾透露她保養秘訣，除了運動外，還有就是練氣功，她提到自己曾跟郭鋒的太太歐陽佩珊學氣功：「氣功好大幫助，都做咗廿幾年啦，如果得閒就會練嘅，最好日日都練。時間唔定，一時長啲，一時短啲。」學了超過廿年的她目前亦是「氣功治療師」，據說她的氣功已經可以做到隔空為人療傷，她沒有否認更是以量子學來說，其實是沒有阻隔的，是一個很深奧的學問。

林漪娸日前去看騷被捕獲。（小紅書截圖）

見到粉絲，友善俾「心心」。（小紅書截圖）

身型Keep得勁好。（小紅書截圖）

嫁警司老公拒生小朋友

林漪娸出身大家閨秀，父親做成衣生意，她英國讀完書回流選港姐，未移民加拿大前曾住3000多呎的大埔康樂園。她曾受訪自認因TVB人工不高，工作後仍用爸爸的信用卡。林漪娸老公是比她大8年的前高級警司譚德榮，她38歲才結婚，自認是遲婚支持者。林漪娸最欣賞譚德榮心地好又成熟穩重，兩人一開始已計劃不要小朋友，決定一世過甜蜜二人世界生活。

凍齡功力強勁。（小紅書截圖）

生圖下，面部皮膚依然緊緻。（小紅書截圖）