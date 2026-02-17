TVB當家花旦現身番禺花市被指耍大牌 遲到2小時真誠舉動逆轉劣評
現年36歲的劉佩玥（Moon）自2013年奪得港姐季軍入行以來，星途穩步上揚。近年憑《城寨英雄》、《幕後玩家》、《降魔的》系列、《隱形戰隊》及《奪命提示》等多套劇集成功入屋，並於《萬千星輝頒獎典禮2022》，憑《美麗戰場》飾演「李靜兒」一角，獲得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，躍升TVB一線花旦之列。除了在大馬，劉佩玥在大灣區也有著極高人氣，繼早前在廣州舉行個唱後，日前她又現身番禺花市，吸引大批市民圍觀，不過原來當中卻發生小插曲，有網民批活動原本說取消，之後又繼續進行，白白等了2個小時，甚至指劉佩玥扮大牌，究竟發生什麼事？
劉佩玥現身內地花市掀「耍大牌」風波
有網民在社交平台以「劉佩玥居然都有人等兩粒鐘」為題，不滿表示：「搞笑！笑話！聽講10點半才到，真是市級大牌，還是少一點這些吧，本来花街就人多。」字眼相當惹火，暗諷劉佩玥令現場市民空等。雖然如此，但留言區卻一面倒表示撐劉佩玥。
活動宣布取消再舉行惹熱議
從其他網民視頻中看到，活動原本約8點半左右開始，但主持表示因為人太多，基於安全問題，主辦方一度表示活動無法進行，請圍觀市民有序離開。殊不知，劉佩玥在相隔兩小時後現身，身穿一身賀年裝的她也非常識做，一進場就跟大家鞠躬，並誠懇表示辛苦大家等那麽久，隨後又與現場粉絲和市民簽名、合照，務求滿足每一位久候的市民。
網民一面倒撐劉佩玥
有網民不滿大會安排混亂，說取消了又繼續進行，指責有「騙人」之嫌，甚至說矛頭指向劉佩玥，說她「耍大牌」；但更多網民表示支持劉佩玥，責任在於主辦：「阿moon早就到咯，她一直積極在和主辦方協調。主辦方怕人多不讓阿moon出來」、「咁係個主辦方，明玩嘢，搞到距被黑。」、「有無必要發帖攻擊人」、用腦諗下都知係主辦方問題啦」，也有網民貼出劉佩玥留言截圖，指藝人早已回覆粉絲，表示活動沒取消，並安撫大家耐心等待。同時，亦有不少人見完劉佩玥真人大讚：「美絕了女神」、「比電視上好看多了」、「美到窒息」；看來劉佩玥的真誠表現成功打動一眾網民，平息這場風波。