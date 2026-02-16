甘比情人節用大型LED屏幕向兩女示愛　「姜濤」「神徒」爭相告白

日前（2月14日）情人節，不少人都會趁著這個浪漫的日子，向自己愛的人表達愛意，而華人置業集團行政總裁兼執行董事「甘比」劉陳凱韻亦不例外，不過她這次的「情人」並非老公大劉（劉鑾雄），而是兩位千金Josephine（劉秀樺）及Josie（劉秀兒）。

甘比和大女劉秀樺（Josephine）。（陳順禎攝）

甘比情人節向兩位女兒示愛

The ONE今年特別策劃【💬愛的宣言💓】活動，開放天台大型LED屏幕讓公眾公開募集表白留言，並精選20位最有心思的留言於The ONE天台LED屏幕播放，於鬧市中為大家表達愛意。作為集團老闆的甘比，這次亦帶頭響應，率先為兩位愛女Josephine（劉秀樺）及Josie（劉秀兒）送上驚喜。在巨大的屏幕上浮現出「Josephine I❤️U」及「Josie I❤️U」的字樣，非常溫馨。

甘比趁著情人節，向兩位千金Josephine（劉秀樺）及Josie（劉秀兒）示愛。（大會提供）

粉絲為偶像送上鼓勵和祝福

除了甘比向女兒的溫情「示愛」外，活動亦吸引不少粉絲為偶像送上鼓勵和祝福。屏幕上不時閃過人氣男團MIRROR成員的應援字句，當中包括姜濤、AK（江𤒹生）、Edan（呂爵安）及Anson Lo（盧瀚霆）的忠實粉絲。

姜濤（陳順禎 攝）

Anson Lo。(葉志明攝)

有「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）留言：「姜姜💘 迷上你是我一輩子的快樂I ♥️ U 珊珊💕」；亦有「神徒」（Anson Lo粉絲暱稱）力撐偶像：「撈撈好叻👍🏻 向目標前進努力 神徒愛你♥️」。而「爵屎」（呂爵安粉絲暱稱）及「生粉」（江𤒹生粉絲暱稱）也分別送上：「💙喂EDAN～爵💩愛💩您😆💙 一粒爵屎A」及「老闆 OHYEAH 🧡這裡有個愛你的瑪利亞」，令尖沙咀海旁一帶充滿正能量及節慶氣氛。

Edan呂爵安。（陳順禎 攝）

