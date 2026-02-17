68歲影帝錄影春晚無懼嚴寒弗爆身形令人叫絕　一紳士動作盡顯教養

現年68歲的梁家輝，入行至今影視作品無數，並曾多次奪得影帝獎項，演技早獲公認。在他26歲那年，便憑着電影《垂簾聽政》贏得了第三屆金像影帝，創下了金像獎影史上最年輕影帝的紀錄，紀錄至今無人能破。梁家輝如今不只是影帝，更升呢做公公，大可弄孫為樂，但他對演藝事業熱誠依舊。早前他與成龍合作主演電影《捕風追影》，片中打戲連場令人拍爛手掌，其後更獲「文榮獎頒獎禮」頒發「卓越成就獎」，可謂老當益壯。而近日，梁家輝現身春晚備錄時被網民捕獲，面對影迷的熱情，他不但展示幽默親民一面，其Fit爆身材更獲讚一絕！

梁家輝有「千面影帝」稱號。（影片截圖）

梁家輝26歲那年，便憑着電影《垂簾聽政》贏得了第三屆金像影帝，創下了金像獎影史上最年輕影帝的紀錄，至今尚無人能打破。（影片截圖）

梁家輝與太太江嘉年，婚後育有一對孖女梁穎晨（Chloe）及細女梁靜曦（Nikkie），兩位女兒先後成婚，梁家輝一年內兩度嫁女，如今更升呢做外公，人生非常圓滿。（IG@nikkiechleung）

梁家輝與成龍合作電影《捕風追影》打戲連場。（資料圖片/莫匡堯 攝）

梁家輝獲讚無架子

近日，有網民野生捕獲梁家輝後，激動在社交平台分享說：「無法用語言來表達，香港巨星一點架子都沒有，還給我們祝福新春快樂。最讓我激動的是我對梁家輝老師用新疆元素行禮，他也回應了我。我真感覺到，這才是巨星。還對我們說《不好意思，我在你們前面插隊了》。不愧是個影帝，氣場真的絕了。」

梁家輝眾人前展示幽默一面。（小紅書截圖）

又向大家拜個早年。（小紅書截圖）

雖然快踏入70歲，但梁家輝依然fit爆！（小紅書截圖）

無懼寒冷僅穿恤衫 身材Fit爆無肚腩

從網民視頻可見，當地天氣寒冷，從背景聲音可聽出風勢極大，可謂又凍又大風，在場工作人員無一不穿上長身羽絨外套保暖。但梁家輝非常堅，僅穿上一件單薄恤衫及西褲，不但身材fit爆沒有贅肉肚腩，而且在寒風中腰骨筆挺、精神抖擻，非常帥氣。

沿途向影迷揮手打招呼，完全零架子。（小紅書截圖）

梁家輝還跟現場影迷談笑風生。（小紅書截圖）

網民激讚法拉利老了還是法拉利。（小紅書截圖）

與影迷幽默互動

除了身材令人叫絕外，梁家輝的紳士風度更獲網民激讚，他下車時聽到影迷熱烈尖叫，隨即露出燦爛笑容，更幽默地以「新疆元素」行禮答謝。最令人感動的是，身為巨星的他毫無架子，在入場前竟主動向兩旁影迷致歉：「不好意思，我在你們前面插隊了。」網民看了視頻後，紛紛留言表示敬佩：「老了這個身材比例也還是很棒」、「優雅，實在優雅」、「這麼冷穿這麼少在外面，照樣從從容容和粉絲談笑風生親切互動充滿紳士風度，方方面面的素養和業務能力都是天花板級別的。難怪能長紅。」