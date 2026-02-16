周秀娜被李家誠入稟控告誹謗震撼全城　支嚳儀19字吐感受

娛樂圈再爆震撼彈，港產性感女神周秀娜近日被富商李家誠入稟控告誹謗，消息一出即時引爆社交平台，全城熱議。據悉，事件起因疑與早前周秀娜於訪問中談及一宗商界傳聞有關，言辭被指涉及誤導及損害名譽，令李家誠方面正式採取法律行動。

網民反應兩極

周秀娜被李家誠入稟控告誹謗一事，短短數天喺網上持續發酵，話題熱度有增無減。社交平台充斥住支持與批評的聲音，網民反應堪稱「兩個世界」。

一方面，大批粉絲表態撐「娜姐」，留言區湧出「撐到底」、「真性情最可貴」等標籤，更有人替佢擔心：「咁大壓力，聽講佢幾晚冇乜瞓得着，真係要保重身體。」不過亦有網民保持冷靜態度，認為藝人講話要審慎：「雖然唔知真相，但呢啲級數人物嘅事件，講錯一兩句都可能出事。」

作為藝人個心要穩定

支嚳儀今日（16/2）現身尖沙咀出席《2026新春國際匯演之夜》綵排，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實我哋作為藝人，我哋嘅存在，其實有好多唔同嘅人，會用唔同嘅即係心態去睇每一件事，其實都好唔一樣。即係譬如我本身想行左，但係啲人想硬話你行右，你就會行右，反而我覺得我哋自己最緊要係做好自己本分。」

相信你的人會知你真本性

支嚳儀續說：「因為真係當事人先知，而我哋就真係要做好自己啦 ，因為真係咁多謠言，咁多緋聞，咁多負面嘅惡評，又或者啲黑粉，我哋係控制唔到嘅 ，但係最緊要係你自己身心要健康同埋開心。因為我哋做乜都會冇人話，真係相信你嘅人就會知道你真實嘅本性。真係唔相信嘅人，就算你係做善事人哋都係話你系攞嚟宣傳。咁所以我覺得做呢一行大家嗰個內心內核要好穩定，如果唔係一個惡評，可以將你個情緒放得好大。」