51歲前TVB混血女神生圖凍齡氣質美貌驚人　嫁酒店太子爺甘當後母

《尋秦記》電影版上映至今話題不斷，同時掀起全城「集體回憶」。無綫亦趁熱打鐵，宣布於大年初一起深宵重播電視版，令人期待。除此之外，劇中角色動向亦再次成為熱話。日前《尋秦記》電影版舉行慶功宴，除了「三弟」劉嘉龍驚喜出現，飾演「趙倩公主」的雪兒（鄭雪兒）也罕有現身，瞬間成為焦點。

雪兒日前驚喜現身《尋秦記》電影慶功宴。（葉志明 攝）

這個組合勾起大家「集體回憶」。（葉志明 攝）

雪兒在《尋秦記》，飾演趙倩公主。（劇照）

「野生捕獲」凍齡美貌

近日，有網民在社交平台分享一段野生捕獲雪兒的視頻。片中，雪兒身穿一身喜慶紅色賀年裝束，全程笑容滿面，親民地逐一為粉絲簽名。雖然年過半百，但雪兒保養得宜，標誌短髮清爽俐落，在網民的「零濾鏡」生圖下，皮膚依然緊緻飽滿，身型更保持得纖細苗條，完全不見「師奶味」，依然少女感十足。網民大讚：「好有氣質」、「好有氣質好有禮貌好優雅」；但也有網民略嫌太瘦，直言：「再肥多少少就仲好啦」。

雪兒日前被網民野生捕獲。（小紅書截圖）

雪兒逐一為粉絲簽名，非常親民。（小紅書截圖）

燦爛笑容依舊。（小紅書截圖）

滿足所有粉絲。（小紅書截圖）

曾與郭富城拍廣告傳緋聞

在新加坡出世的雪兒是中印混血兒，五官深邃立體，1997年她與天王郭富城合作拍攝電訊廣告，憑清純樣貌成功風靡一代少男，兩人更一度傳出緋聞。雪兒曾與古天樂、吳鎮宇拍攝《爆裂刑警》，之後在古天樂引薦下加入TVB，先後參演《創世紀II之天地有情》、《尋秦記》等，成功入屋。其後雪兒前往台灣發展，曾在《流星花園2》中飾演葉莎一角，介入道明寺（言承旭飾）及杉菜（大S飾）之間的戀情。雪兒當年人氣甚高，無論是劇集、電影，甚至廣告，拍檔都是當紅的男神藝人。

雪兒依然充滿少女感。（IG@michelle_saram）

依然好Fit！（IG@michelle_saram）

1997年雪兒與天王郭富城合作拍攝電訊廣告。（影片截圖）

嫁酒店集團太子爺 視繼子女如己出

不過就在事業如日中天之際，雪兒卻突然退隱，2010年嫁給新加坡GHM酒店集團太子爺Ajai Zecha後，回到新加坡定居，更淡出幕前，專心照顧家庭。據知雪兒經常要陪老公公幹，又要搞飲食生意，同時亦要照顧老公同前妻的一對子女，她曾在接受訪問時透露最初認識繼仔、繼女時，他們只有5、6歲，所以要花很多時間照顧他們，而雪兒亦沒有再生小朋友的打算，樂做後母，將一對繼子女視如己出。

《爆裂刑警》。（影片截圖）

曾在《流星花園2》中飾演葉莎一角，介入道明寺（言承旭飾）及杉菜（大S飾）之間的戀情。（影片截圖）

+ 13

再度活躍於幕前

直至近年雪兒再度活躍於幕前，先是在2017年客串電影《殺破狼·貪狼》，翌年再於劇集《飛虎之潛行極戰》中亮相， 2019年受古天樂邀請，加入電影版《尋秦記》，與宣萱及郭羨妮等原班人馬演出，2020年亦有拍攝ViuTV原創劇《地產仔》，她在劇中飾演地產界領頭羊「龍星置業」的九龍區總經理「阿公」，每次出場都霸氣十足，令觀眾大感驚喜。

客串電影《殺破狼·貪狼》。（IG@michelle_saram）

《飛虎之潛行極戰》（影片截圖）

《地產仔》（劇照）