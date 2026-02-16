《聲秀》學員一連三晚於維港夜景下獻唱　完全視覺與聽覺兼備饗宴

一連三日（2月13至15日）由天人集團、Production 360 於北角東渡輪碼頭舉行的《維港伴我啟航音樂派對》，在歌聲與海風中圓滿完成，是次活動結合音樂、市集與維港夜景，為觀眾帶來一場視覺與聽覺兼備的浪漫饗宴。一眾參與的新晉歌手在活動中獲得粉絲的熱烈支持，現場尖叫聲不絕，而且擺放了大量應援，代表了粉絲們對自己支持的偶像的一番心思。歌手們收到滿滿的鼓勵，為2026的發展開啟了一個美好的開端，同時也打了一支強心針。



13號晚打頭陣的配搭為何晉樂（Rock）和周智敏（Emily），Rock 正忙着拍攝「愛回家」，很久沒有跟粉絲在現場見面，今次能夠跟很多媽媽粉在新年前共聚，Rock說：「我身為男士收到很多花，終於感受到作為女孩子的幸福，令我大感意外，也很感激粉絲們的愛錫，好期待能有自己的個人音樂會。」

何晉樂。(公關提供)

13號晚打頭陣的配搭為何晉樂（Rock）和周智敏（Emily）。(公關提供)

Emily 表示今次很開心參與這個音樂派對，「真係好感恩被邀請，對我嚟講係第一次小型concert，仲可以同我師兄阿Rock 一齊演出，真係一個里程碑，覺得自己好似成就解鎖咁，好值得紀念！第一次喺碼頭望住個維港景唱歌真係好有feel，風吹住同望住個海，好浪漫。」Emily續說新一年希望自己可以成為一個更好的歌手，「我想唱得再好啲，再穩啲，再有感染力啲，唱多啲唔同嘅歌俾大家聽。同埋唔單止唱歌，跳舞都要跳得好睇啲。農曆新年假期會溫書準備 mid-terms，當然食完年糕之後，都要努力減返啲啦。」

周智敏。(公關提供)

第二晚（14日）的配搭是劉芷君（Aster） 加上徐惠晴（Vanessa） ，Aster 穿上一身pink lady短裙裝扮，露出白滑長腿，少女味甚濃，現場男粉絲頻頻送上小禮物，她一口氣唱出多首中英文金曲，她說：「觀眾嘅反應好熱烈，氣氛好正，好似迷你演唱會咁。今次係第一次喺碼頭唱歌，吹住海風、望住夜景唱歌，嗰種感覺好特別，都覺得自己好幸運可以喺咁靚嘅地方唱歌俾大家聽，所以非常之多謝大會邀請我嚟表演。」Vannessa則表示好開心情人節當晚可以對住海景同粉絲們Chill住過，「對上一次嚟北角碼頭唱歌係參加聲秀前嘅其它比賽，估唔到今次再嚟係用歌手嘅身份參與演出。今晚唔單止唱咗好多冧歌，仲挑戰咗跳唱。見到粉絲們嘅熱情同投入，令我越來越識得享受舞台，同埋更加放膽去唱。新一年嘅目標係希望可以參與多啲唔同既活動等多啲人認識我，亦會珍惜每次嘅表演機會，去報答每一位粉絲對我嘅支持。」

劉芷君、文雅芝、徐惠晴。(公關提供)

劉芷君。(公關提供)

第三晚的配搭是「聲秀」冠軍馮熙燮（Ryan） 和季軍胡子貝（Matt），兩人在台上施展超強唱功，粉絲們報以熱烈和連綿不斷的掌聲。Ryan表示：「第一次自己編排整份歌單，順利完成表演，仲得到粉絲的應援，覺得真係好幸運。希望香港未來有更多場地可以讓歌手表演，2026年目標係努力瘦身，鍛鍊聲線，繼續進步。」Matt 第一次在公開場合表演派台歌《情完節》，他對於有一首完全屬於自己的歌曲感覺十分奇妙，身為顏值擔當的他現場吸引大量女粉絲捧場，Matt說 ：「微涼海風加上維港夜景，觀眾反應熱烈，真係好興奮！新年會回家探親，未來希望嘗試更多不同類型嘅作品。」今次活動吸引大批樂迷到場支持，VIP觀眾更獲贈新春福袋，現場氣氛溫馨熱鬧，大會感謝每一位演出者、工作人員與觀眾，讓我們一同在維港啟航，迎接新一年。

馮熙燮。(公關提供)