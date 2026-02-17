郭羨妮回憶被指「片場隨處疴」致抑鬱發作　自爆老公25年前已相遇

「最靚港姐」之一的凍齡女神郭羨妮在最近掀起一片熱潮的電影《尋秦記》再度飾演「琴清」，因此人氣再度飆升。近日在接受前主播方健儀的網台節目訪問時，首度分享了她年輕時一段不為人知的低谷經歷。原來，她曾因一則荒誕的失實報道承受巨大的輿論壓力，最終不幸患上抑鬱症。

郭羨妮在電影《尋秦記》再度飾演「琴清」，因此人氣再度飆升。（《尋秦記》電影版劇照）

郭羨妮保養得宜，無論身材和皮膚也看不出是一位年過半百的媽媽。（IG @sonijakk）

郭羨妮回憶，入行以來一直被輿論追逐，三十歲那年更成了假新聞受害者。一篇報道標題為「郭羨妮片場隨處疴」，聲稱她在片場隨處便溺，甚至配以不雅圖片，引發外界的非議與嘲笑。郭羨妮對此感到無比冤屈，更陷入深深的自責與羞愧中。她坦言這段經歷對她打擊甚大，不僅令她飽受精神折磨，更導致抑鬱症發作，甚至出現驚恐發作及身體異常反應。在醫生的幫助及藥物治療下，她才漸漸走出低谷。如今，她勇敢公開這段經歷，希望用自己的故事鼓勵更多有類似困擾的人尋求專業支援，不要獨自承受痛苦。

郭羨妮回憶飽受精神折磨。（葉志明攝）

郭羨妮老公25年前已經拍過《尋秦記》電視版

訪問中，郭羨妮還首次透露一段奇妙的緣份，她的丈夫朱少杰曾參演過25年前的電視版《尋秦記》，朱少杰亦曾與「項少龍」拍攝一起踢蹴鞠的場面，二人卻直至多年後才重新相遇，並攜手走進婚姻殿堂。首過去，她感慨愛情中的時機與緣份是如此奇妙，如果當年小5歲的丈夫對她展開追求，她應該不會答允，但在37歲二人再相遇就促成了這段緣份。郭羨妮更希望藉此啟發人們珍惜生命中的每一次安排與際遇。