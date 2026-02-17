王菲春晚後台生圖曝光疑凸點？　網民讚顏值身材：老了依然有氣質

現年56歲的王菲昨晚（16日）第六次登上央視春晚，她以空靈嗓音演繹冷門歌曲《你我經歷的一刻》，天籟之音再現成為焦點。昨晚有身在央視現場的網民分享了王菲獻唱完離開的片段，王菲疑似凸點，隨即起網民熱議。

王菲第六次登上春晚。（影片截圖）

王菲以一身白色長裙搭配銀色短靴，再梳起丸子頭乾淨俐落。(影片截圖)

王菲以空靈嗓音演繹冷門歌曲《你我經歷的一刻》，天籟之音再現成為焦點。（影片截圖）

王菲疑似凸點？

在網民分享的片段中，王菲剛剛獻唱完畢離開春節聯歡晚會宴會廳。有多位女工作人員包圍著王菲，並為她拿著拖尾裙擺及春被羽絨外套。不過穿上白色高領長裙的王菲卻疑似凸點，成為網民熱議。有網民留意到王菲獻唱時，衣服並沒有出現凸點的情況，似乎應該是裙子的走線，而並非真胸上陣：「春晚應該不會真空上吧，但這衣服為啥兩個這麽明顯的凸點？」、「最好胸能托上去一點，這樣走線部分平整一些就不會尷尬了」、「是我看錯了嗎？」、「有沒有可能這個衣服就是這樣設計的？」

有網民分享的王菲剛剛獻唱完畢離開春節聯歡晚會宴會廳的影片。（小紅書）

王菲疑似凸點？（小紅書）

原來只是裙子的走線，而並非真胸上陣。（小紅書）

有不少網民都誤會王菲凸點。（小紅書）

王菲凍齡力驚人

另外，有網民大讚王菲凍齡力驚人，皮膚白滑緊緻之餘，身材亦保持一如既往的纖瘦。不過亦有網民指王菲隨著年紀增長，似乎老了不少：「感覺老了好多。。。」、「面相老了後變兇了」、「老太太了」、「王菲也老了，依然有氣質」、「畢竟年紀大了」、「面相兇悍」。