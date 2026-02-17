姜濤低調行維園年宵買大桔　被攤位學生認出男同學真實反應勁好笑

人氣男團MIRROR成員姜濤向來是「維園常客」，不過平日粉絲捕獲他的地點大多是籃球場，近日姜濤卻趁農曆新年低調現身維園年宵花市！他在社交平台分享多張相片及短片，記錄自己化身「姜市民」掃年貨的過程，並送上新年祝福：「Happy new year ~~」，引起大批「姜糖」（粉絲暱稱）哄動。

姜濤是MIRROR的「人氣王」，每到之處都吸引大批粉絲。（陳順禎 攝）

姜濤呢身打扮，不知是否向周星馳致敬呢？（IG@keung_show）

行維園年宵買大桔

從姜濤上載的片段可見，當晚花市內人山人海，他刻意保持低調，戴上帽子、口罩，並穿上全黑衛衣，穿梭於擠擁的人群中。姜濤最後買了一盆年桔，他更捧起「戰利品」合照，展現出「力的表現」，驟眼睇，其造型更與周星馳在《回魂夜》中致敬《這個殺手不太冷》的打扮有幾分神似。

姜濤馬年大吉大利。（IG@keung_show）

姜濤穿梭於擠擁的人群中。（IG@keung_show）

與學生攤位互動被認出

除了買年花，姜濤亦現身由學生經營的乾貨攤位。當朋友與攤位內的同學仔大玩「包剪揼」時，姜濤則乖乖站在一旁充當攝影師拍片。雖然打扮密實，但依然難掩星味。期間，有一位眼尖的男同學發現了姜濤，驚訝得當場「O嘴」，更不斷探頭偷望，甚至直接問道：「係咪姜濤？」姜濤隨即反應極快地「咩話？」，互動充滿喜感。

姜濤現身由學生經營的乾貨攤位時，被男同學認出。（IG@keung_show）

男同學不斷偷望。（IG@keung_show）

網民大讚親民貼地

片段曝光後，不少「姜糖」紛紛留言，開心見到偶像做回自己，與朋友行花市，「維園常客姜市民」、「好開心你做到年輕人做嘅嘢」、「終於可以好似普通人咁行花市了」、「放膽出黎行下花市咁咪好囉」，還大讚偶像親切又貼地，亦有網民笑指該名男同學的反應非常真實：「個男仔係咁裝你好好笑呀」、「你犀利，咁都認到，係咁裝，笑死。」、「你都好靚同可愛，反而比你吸引左」，而該男同學也有留言與姜濤「相認」，這份意外驚喜，相信對他來說絕對是一個最難忘的新年。

男同學意外搶fo。（IG@keung_show）