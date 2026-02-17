霍汶希孖容祖兒為愛女慶生　15歲Hanni五官標緻網民起哄原地出道

英皇娛樂金牌經理人霍汶希（Mani）向來是圈中的「女強人」，她於2011年秘密誕下女兒Hanni，自始成為了單親媽媽獨力湊大女兒，雖然工作繁忙。但霍汶希對愛女Hanni一直疼愛有加。日前，霍汶希在社交平台分享了一組為女兒慶祝15歲生日的照片，更感性寫道：「祝我honey生日快樂！」相片中除了母女溫馨同框外，天后容祖兒（Joey）亦有現身祝賀，足見Hanni萬千寵愛在一生。

Mani於2011年宣布生女。(微博圖片)

無論工作多忙，Mani都會抽時間陪伴愛女。(IG圖片)

15歲Hanni五官精緻 星味十足

從分享的照片可見，現年15歲的Hanni已褪去昔日的童年稚氣，長得亭亭玉立。當日她留著一把自然的中分長髮，臉尖尖，五官非常標緻，清秀的輪廓與媽咪如出一轍，完美遺傳了優良基因。Hanni穿著簡約，配上淡妝，散發出淡淡的少女韻味，面對鏡頭展現出自信的笑容，星味十足。

Hanni完美遺傳了媽咪優良基因！（小紅書照片）

可愛一面！（小紅書照片）

網民起哄：可以原地出道！

照片曝光後，隨即引來大批網民留言，大讚Hanni顏值高，與港產泰星鄺玲玲更有幾分相似，激讚「Hanni 越大越靚女！」、「呀女好靚女」、「遺傳晒媽媽Mani嘅良好基因」、「五官好標緻，仲靚過好多新代藝人」。更有網民提議霍汶希可以直接簽下女兒：「靚女到可以原地出道了」；而與霍汶希情同姊妹，可以說看着Hanni長大的祖兒也有送上祝福：「happy birthday 越大越靚嘅hanni」，Hanni以三個心心 Emoji 乖巧回覆，足見兩人感情深厚，儼如一家人。

霍汶希日前為愛女慶生，15歲的Hanni已褪去童年的稚氣，星味十足（IG@manifokfok）

可以說看着Hanni長大的Joey，也有出席這次生日聚會。（IG@manifokfok）

Joey和Hanni感情要好。（IG@manifokfok）