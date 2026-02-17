曾志偉新年行蹤曝光　與索爆人妻合體拍新年片面色紅潤曬幽默一面

現年72歲的曾志偉，自卸下無綫（TVB）總經理職位後，生活過得相當愜意，周圍玩不時被網民捕獲。適逢農曆新年，曾志偉現身加拿大，與昔日私交甚篤、以「爸爸」稱呼他的的2007年港姐冠軍張嘉兒聚首。兩人更拍片向網民拜年，曾志偉面色紅潤、精神抖擻，狀態好到極，果然真是無官一身輕，狀態比在任時更好！

曾志偉自卸下無綫（TVB）總經理職位後，生活過得相當愜意。(葉志明攝)

張嘉兒在TVB發展期間雖然劇集產量不多，但她一直是圈中有名的「學霸港姐」。她先後考獲中大公共衞生碩士學位，更是正面管教認證講師。（IG@misskayicheung）

香港小姐冠軍張嘉兒（Kayi）近年回流加拿大溫哥華生活，轉身成為當地的地產經紀。（小紅書圖片）

張嘉兒雖然已為人母，但身材仍然好fit。（IG＠misskayicheung）

曾志偉與張嘉兒私交甚篤，張嘉兒更以「爸爸」稱呼志偉，可見關係密切。（小紅書截圖）

張嘉兒拍片向網民拜年 曾志偉幽默配合

近年回流加拿大溫哥華生活的張嘉兒，已轉行成為當地地產經紀，適逢農曆新年，她與身處當地的「阿爸」曾志偉一起拍片送祝福，並寫道：「在溫哥華獎門人同大家拜年，好高興在溫哥華和獎門人食咗個團年飯。我哋一齊祝福大家🧨出入平安、身體健康、新年進步、恭喜發財」。

張嘉兒與曾志偉一起拍賀年祝福片。（小紅書截圖）

曾志偉開心得笑到「四萬咁口」。（小紅書截圖）

片中張嘉兒打扮低調大方，雖然已為人母，但保養得宜，依然省鏡。她興奮地向鏡頭打招呼，並藉機介紹自己的新身份：「大家好，我係嘉兒啊！新年年初一，梗係要祝大家新年快樂，同埋我而家做咗地產經紀啊，希望大家家肥屋潤，出入平安。」身旁的曾志偉隨即發揮其招牌幽默本色，接過話頭笑言：「我唔係地產經紀，我都祝大家新年快樂！」盡現志偉調皮一面。

張嘉兒不忘介紹自己現在轉行做了地產經紀。（小紅書截圖）

曾志偉展示幽默一面。（小紅書截圖）

兩人齊齊送上祝福。（小紅書截圖）

卸任總經理後狀態大勇

曾志偉自從離開電視台行政崗位後，展開了「報復式」旅遊。從曝光的片段可見，他當日穿著休閒，面色比過往擔任高層時更加紅潤，雙眼有神，說話時中氣十足，卸下重擔後立即「回春」，比起過去幾年每天處理行政事務時更顯神采飛揚。

曾志偉卸任TVB總經理一職，無官一身輕。（TVB截圖）

曾志偉早前與一眾兄弟們在雲南的特色飯店包廂內舉行慶功宴，曾志偉在酒席間手舞足蹈，開懷大笑。（小紅書圖片）

酒席間一位年輕貌美的女子叼起酒杯「倒身拗後」，而曾志偉則俯身向前以口代手，小心翼翼地湊上嘴巴飲酒。（小紅書圖片）

曾志偉日前又宴請《中年好聲音》一班台前幕後食年夜飯。（IG@venuschichi）