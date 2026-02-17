「法律系學霸」被TVB演員瘋狂追求　列3大特徵行為極恐怖：黐線咁

30歲的戴祖儀（Joey）入行7年，憑著甜美外貌、法律系學霸背景及標誌性長腿，一直深受宅男喜愛。外表陽光開朗的她，早前作客YouTuber司徒夾帶的網台節目時，驚爆過去兩年遭一名圈中幕前男同事「恐怖纏擾」，對方不但將Chat room當日記狂轟炸，更踩上門到她的Studio示愛，令Joey直呼：「我覺得呢個行為同殺人犯無乜分別，真係好恐怖，好似痴線咁！」

戴祖儀有家底有學歷，加上咁靚女，身邊不乏追求者。（IG@joeythyee）

擁有招牌大長腿！（IG@joeythyee）

打牌結緣卻成噩夢 狠拒追求：我淨係鍾意靚仔

Joey透露該名追求者是透過朋友聚會認識，對方其貌不揚，屬「唔靚仔」的幕前同行。Joey起初覺得對方「幾funny」，帶對方與自己朋友一齊玩，怎料相識僅一星期，對方就趁打麻雀後聚會後傳訊息表白。自認性格好Man的Joey斬釘截鐵拒絕：「Sorry好浪費時間喺我身上，因為我淨係鍾意靚仔。」

豈料對方食完檸檬仍不死心，更變本加厲展開瘋狂攻勢。Joey憶述：「佢繼續每日Send Message俾我，當我Chat room係日記，叫我同佢遊車河，我覺得唔得再拒絕多次。」

戴祖儀透露被幕前同事瘋狂追兩年。（YouTube@白兵電台）

追求者行為極恐怖。（YouTube@白兵電台）

特徵被指似阿Bob，Joey否認。（ig@bob_lamshingbun）

踩上Studio當友人面前示愛

最令Joey毛骨悚然的，是對方竟然跟蹤到她的私人Studio。「有次佢突然喺我Studio出現，好彩當時我有Friend喺度，唔係得我一個。」Joey初時選擇迴避離開，但對方死纏爛打，要去到第二次、第三次，Joey終於「佛都有火」。

當時對方要求單獨傾偈，Joey因感到不安全而拒絕。對方隨即有點失控，聲稱好掛住她。Joey終於忍不住當著朋友面怒斥：「我覺得呢個行為同殺人犯無乜分別，真係好恐怖，好似黐線咁！」對方反駁：「我唔係黐線架！」這種過激行為令Joey極度反感，認為對方極不尊重。雖然Joey最後「好型咁走咗」，並封鎖對方所有聯絡方式，但她坦言至今在公開活動見到對方仍「有少少驚」。至於嫌疑人身份，主持說笑是很像阿Bob（林盛斌）Joey否認，而綜合節目訪問，「瘋狂追求者」身上有三大特徵，分別是「戴祖儀的幕前同事」、「外貌平凡，唔係靚仔」，以及「不是粗眉大眼」的類型。

戴祖儀擁有自己studio。（IG@joeythyee）

戴祖儀在台慶紅地毯上，一改「男仔頭」形象，以一條激罕貼身連身裙上陣，性感非常。（資料圖片/陳順禎攝）

戴祖儀身材出眾。（資料圖片/陳順禎攝）

有富爸爸天生條命好

Joey被視為圈中「隱形小富婆」，雖然死口不認是「富二代」，但其父親是任職地產公司高層，家住複式豪宅。TVB人工有限，但入行後曾在訪問中自爆試過豪擲7位數（百萬）作家用，解釋並非每月定額，而是媽媽想買心頭好時，直接「一嚿錢」科水。她透露有賣藝術品及股票投資，並說：「阿媽應該生我條命幾好，運氣唔錯。」

爸爸任職地產公司高層。（IG@joeythyee）

情人節曬「男友」胸肌 鄭衍峰爆響口寸爆吳若希

一直宣稱單身的Joey，在剛過去的情人節突然在IG放閃，貼出一張被神秘人輕撫頭頂、露出一臉冧樣的合照，更寫道：「情人節快樂，男友力胸膛，愛了。」令網民以為她終於封盤。不過第二張相即揭曉真相，原來該「男友」是好姊妹吳若希（Jinny）！Jinny從後擁抱Joey營造「男友視角」，成功呃Like。不過最搞笑是緋聞男友鄭衍峰留言抽水：「我認得個兩塊厚厚平平實實的胸肌。」擺明車馬寸爆吳若希身材「平平無奇」，認真大膽！

呢個厚實嘅胸膛。（IG@joeythyee）

原來係吳若希。（IG@joeythyee）

戴祖儀（IG@joeythyee）

