《愛回家》食屎陳生過年密密開工搵食　曾做輔警近年變的士界紅人

「食屎陳師奶」的孫慧蓮與「陳生」黃志榮，是無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》最受歡迎情侶之一。孫慧蓮近年過檔ViuTV和HOYTV演戲，在《愛回家》的演出減少，而黃志榮亦有份演出。黃志榮向來秘撈多多，揸巴士又揸的士。過年期間黃志榮都開工搵錢，十分勤力。

黃志榮在《愛回家》。（TVB截圖）

黃志榮在《愛·回家》飾演「食屎陳師奶」老公「陳生」。（電視截圖）

孫慧蓮及黃志榮戲中離婚？(《愛‧回家》截圖)

黃志榮過年開工揸的士

日前有網民發現黃志榮揸的士開工，該網民發文：「（有）幸坐到食屎陳生嘅車 好彩佢冇問我借豉油」，並貼出黃志榮的的士司機證，過年期間仍勤力揸的士搵食。實際上有不少人試過黃志榮手車，貼出坐黃志榮的士的照片。另有人討論戲中他是否與陳師奶已離婚，看來黃志榮「食屎陳生」身份十分入屋。

2023年黑雨期間，香港旅遊業議會理事崔定邦電召的士回家，竟偶遇到黃志榮。（fb@崔定邦）

黃志榮在地鐵車廂被捕獲。（小紅書）

黃志榮做過輔警保安揸巴士

黃志榮70年代末已入行，首部作品是亞視的《變色龍》，除了做特約演員，亦有做過36年輔警，1974年寶生銀行械劫案發生時，他也在現場幫忙維持秩序，而當時旺角刑事偵緝主任便是陳欣健。拍戲早期他常常都獲派軍裝警角色；到後來他接拍無綫劇，要求飾演非警察角色，於是演過高僧、老闆、司機、董事等，後來又常常演司機，因此也是不少觀眾心中的「御用司機」。事實上，黃志榮曾在演藝人協會的訪問透露：「除咗貨櫃車之外，香港運輸署發出嘅車牌我全部攞晒。」有網民曾指見到黃志榮揸花車、做保安、做康文署活動的工作人員等，瓣數多多。

黃志榮又被捕獲揸的士。（Threads圖片）

黃志榮過年期工都密密開工，十分勤力！（Threads圖片）

黃志榮！（Threads圖片）

好多人Like！（Threads圖片）