關秀媚揭當年離開TVB主因　有類節目最怕：我直情好似傻咁企喺度

90年代「初代晶女郎」關秀媚參加1987年港姐入行，後簽約TVB再轉戰電影圈，拍過《賊王》、《千王之王2000》、《強姦終極篇之最後羔羊》及《黑馬王子》等多套電影，由於身材火辣，成為不少男士心目中的性感女神。息影近20年的關秀媚近年積極復出，最近更進駐小紅書。近日，關秀媚上載新片分享入行初期經歷，更自爆當年曾因壓力過大而想「逃離」綜藝節目。

「沙律」絕對是關秀媚在影壇的代表作。（《黑馬王子》劇照）

要數到性感之最，就必定是《賊王》，關秀媚在戲中大膽濕身演出。（《賊王》劇照）

關秀媚近日拍片分享入行初期經歷。（小紅書截圖）

初入行即與巨星合作 曾任譚詠麟劉德華MV女主角

關秀媚在片中透露，自己入行後拍攝第一套劇集就是TVB的《城市故事》，接著公司安排她接拍了多部當時紅極一時的MV。她回憶道：「當時見到好多巨星，好似譚詠麟咁，我同佢拍咗兩隻MV，包括《水中花》同《玩出火》。」除了校長，她亦曾擔任劉德華《回到你身邊》MV的女主角。關秀媚表示大家可能覺得她第一次接觸劉德華是在電影上，其實不是，她初入行時已經同過劉德華合作。她又笑言MV視頻太舊了，現在重看那些舊片段，甚至連自己都認不出來。

關秀媚與譚詠麟拍了兩隻MV，一隻是《水中花》。（小紅書截圖）

另一首則是《玩出火》。（小紅書截圖）

坦言演戲難度高：當時真係好無經驗

雖然起步不俗，但關秀媚坦言演戲對她而言並非易事，特別是早期拍攝電視劇，如《城市故事》、《大賭場》及《烏金血劍》等，「尤其古裝，對於我來講係十分困難。我當時真係好無經驗，成日用力過猛去演繹一啲角色，因為我無經過專業訓練，同埋有啲緊張，我覺得自己演得唔係咁好。」隨後在拍畢古裝劇《烏金血劍》後，關秀媚便決定轉戰電影圈，「因為當時每一個人都渴望可以走出去電影圈，係好開心嘅一件事，所以就無同TVB續約了。」

關秀媚在TVB第一套劇是《城市故事》。（小紅書截圖）

關秀媚在劇集《烏金血劍》的古裝打扮。（《烏金血劍》劇集截圖）

關秀媚直言拍古裝對她來說是十分困難。（小紅書截圖）

對綜藝舞台感壓力 向監製請辭：我唔識點搞笑

而在TVB期間，最令關秀媚感到壓力的，莫過於被安排加入長壽綜藝節目《歡樂今宵》，心裡其實非常害怕，「他們第一次就叫我唱歌，我係一個從未學過唱歌嘅人，但結果我都完成咗任務，我就唱咗隻依家啲人仲叫我唱嘅《祝福》。」

關秀媚坦言被安排入《歡樂今宵》好大壓力。（小紅書截圖）

關秀媚回想當年在《歡樂今宵》唱歌好驚！（小紅書截圖）

關秀媚坦言，自己始終無法適應綜藝節目的節奏與氛圍，所以向監製申請離開《歡樂今宵》。（小紅書截圖）

關秀媚坦言，自己始終無法適應綜藝節目的節奏與氛圍：「我同監製講我想離開《歡樂今宵》得唔得，我話我唔係咁識處理同埋呢種搞笑，我未Get唔點樣去做。」她形容那段日子壓力爆煲，甚至覺得自己格格不入：「我覺得我直情好似傻咁企咗喺度，我唔識反應嗰個態度。」