前港姐手執大疊金牛豪派利是　自爆封$8000 $9000畀親友貪好意頭

1986年港姐出身、由演藝圈成功轉型為「公關界女強人」的周美鳳，日前就拍片大談自己的封利是哲學。片中她手持一大疊俗稱「金牛」的千元港幣大鈔，盡顯豪氣，更公開自己封利是的「驚人」金額，引起網民熱議。



祝大家如意吉祥！（截圖）

豪封$9000寓意長長久久 怕小朋友整唔見只封$100

周美鳳在影片中表現得相當興奮，手中拿着厚厚一疊千元大鈔，目測金額不少。她大方分享自己的封利是習慣，表示對於身邊親近的人絕不手軟。她透露，通常會封

HK$3,000、HK$8,000、HK$9,000 這些好意頭的數字，寓意長長久久、發財好運。至於兄弟姊妹，她則會封 HK$500。不過，對於小朋友，周美鳳卻有一套獨特的見解。她笑言小朋友只會收到 HK$100，原因非常搞笑又真實：「因為佢哋會整唔見！」為了避免小朋友遺失大額金錢感到心痛，一百元意思意思就足夠。

好豪氣！（截圖）

出手闊綽！（截圖）

賺得多就封得多！（截圖）

賺得多就封得多！（截圖）

昔日港姐轉型公關女強人 全靠「膽大」與TVB人脈

周美鳳曾於1986年參選香港小姐競選，其後她曾參與不少電影演出，包括《神探朱古力》、《小男人周記》、《說謊的女人》及《喋血風雲》等。直至90年代初周美鳳宣佈息影，並在1996年宣佈從商，創立公關公司成為老闆及著名經理人。當年由演藝圈轉型公關界，周美鳳笑言全靠「膽大不怕生」，加上在 TVB 選美時累積的人脈，才讓她成功闖出一片天。現在的周美鳳除了偶爾接一下老友的訪問，更多時間是享受人生。