陳楨怡專訪｜拒與郭柏妍比較　自爆被鍾澍佳訓示：機會唔係成日有

現年29歲的陳楨怡（Celina）2020年參選港姐奪得亞軍入行，憑著model級「九頭身」身材令觀眾留下深刻印象。雖然演藝生涯初期曾受感情風波影響，星途一度受挫，但近年她憑藉努力成功「重回正軌」；在台慶劇《巨塔之后》飾演王家細女「王啟心」一角表現亮眼，更有份參演《新聞女王2》，足見備受公司重用。拍劇之外，陳楨怡最近還愛上廚房，不時拍片分享製作甜品。適逢元宵佳節，這位甜姐兒親手炮製湯圓，祝大家甜甜蜜蜜。



陳楨怡馬年祝福大家心想事成。（葉志明 攝）

愛上廚房變身「甜品控」

陳楨怡自嘲廚藝一般，煮鹹食時常「失敗」，但對甜品卻情有獨鍾。她會半夜看影片學習製作餅乾或布朗尼，一次失敗變做第二次，妹妹則充當「白老鼠」。她笑說：「初頭妹妹都叫我唔好再整啦，但到後來見到屋企人食得開心，我就好有滿足感。」

屋企新年習俗整春捲 床底放鹽吸「衰氣」

至於新年，陳楨怡透露屋企很喜歡如包餃子、炸春捲必不可少。她笑言最愛吃媽咪做的春捲：「出面嗰啲真係冇得比，媽咪整嘅餡料超多，超多冬菇、牙菜，好粗一條。媽咪話呢啲係金磚，將佢哋疊成金字塔形，寓意財源滾滾來。」此外，近年媽咪還會要她在床底放一碗鹽水和幾枚硬幣來吸走「衰氣」，「媽咪話如果啲水變濁，就代表吸咗唔好嘅能量，點知隔兩日真係好濁咗。」

陳楨怡最近愛上整甜蜜，籍著中國情人節，她親手整湯圓，祝大家團團圓圓、甜甜蜜蜜。（葉志明 攝）

陳楨怡笑言每次想入廚房都被媽咪「嫌棄」，叫她不要「搞亂檔」。（葉志明 攝）

赴英留學 與妹妹相依為命

不過對陳楨怡而言，過年更多的回憶是在英國，因為自中三起，她便與妹妹相依為命在英國讀書，直至參選港姐才回港，由於當地農曆新年不放假，兩姊妹只能在倫敦唐人街與香港同學仔聚餐、打邊爐，然後互相交換利是來當作「𢭃咗利是」。

陳楨怡自中三起，便與妹妹相依為命在英國讀書，由於當地農曆新年不放假，所以每到新年都特別想家和想念利是錢。（受訪者提供）

陳楨怡姊妹感情非常好，她直言有時妹妹還好似姐姐那樣照顧她。（受訪者提供）

陳楨怡感性表示，留學日子對妹妹的依賴非常深，到現在都依然是：「我好幸運有妹妹喺身邊，佢雖然係細妹，但性格比我獨立，有時仲好似姐姐咁照顧我。」她憶述，當時雖然有哥哥姐姐在港，但他們年紀較大，已經是派利是的一輩，而她們則要等回港後，才能從媽咪那裡領回積攢的利是錢。她透露，最「和味」的一年曾領過過萬元，而她性格不愛亂花錢，會把錢儲起來，笑言：「我覺得見到銀行戶口嘅數字上升咗，係好開心。」

回顧2025：充實一年

回顧2025年，陳楨怡形容是充實的一年。自《巨塔》播出後，「王啟心」一角讓大眾對她有了新的認識，「好多人睇完套劇，都話唔似我本人。」戲齡尚淺的陳楨怡，劇中與一眾老戲骨對戲，坦言壓力不少。她最難忘第一集要向鍾鎮濤（B哥）潑水：「嗰場戲大壓力係因為現場仲有宣萱、馬國明、蕭正楠和吳若希等，大家專注力都喺我度。雖然嗰一刻好驚，但我同自己講要冷靜啲。因為嗰場戲我係要好嬲，我唔可以被其他嘢影響到而分心，所以我一個人匿埋一邊入戲。但B哥哥都好好，叫我放心潑過嚟就得。」

陳楨怡在《巨塔之后》演出獲好評，她直言最難忘是用酒怒潑鍾鎮濤一幕。（官方提供圖片）

陳楨怡又提到另一場難忘戲份是知道男友死後，在醫院的崩潰哭戲。「我由車禍醒返，到得知男友死訊爆喊，嗰種0到10嘅情緒起伏要好快。我平時拍喊戲會睇手機一個相簿，入面全部係爸爸嘅相，因為爸爸長年喺外地工作，所以我睇住佢啲相就好容易喊得出，因為好掛住佢。」

另一場令陳楨怡難忘的是，男友死後的崩潰哭戲。（《巨塔之后》劇集截圖）

陳楨怡笑指每次拍喊戲，只要想起爸爸就會喊出來，因為爸爸長年在外地工作，所以很想念對方。（葉志明 攝）

難得與宣萱合作，陳楨怡當然把握機會從旁偷師，她直言小時候已經很喜歡看宣萱的戲，相處後發現對方真的很Nice，「我哋成個劇組都會叫佢宣萱姐姐，佢幾乎每一日拍攝時間都好長，但佢永遠喺片場都好有Energy。當大家攰嘅時候，佢可以俾到好多情緒價值大家。呢個都係我哋要學習。」

陳楨怡指宣萱永遠在片場都很有Energy，要向對方學習。（IG@celina_harto）

感激鍾澍佳提攜 曾被對方訓示

近年陳楨怡參演多套鍾澍佳監製的作品，如《巨塔之后》、《模仿人生》、《玫瑰戰爭》及《枱底》等，被外界稱為「御用演員」。陳楨怡表示與佳導結緣，是在內地拍攝內地劇《戀戀紅塵》。對於佳導的提攜，陳楨怡心懷感激：「真係好多謝佢，多謝佢令到我2025年Keep住有劇拍。我自己都會繼續努力做好啲，唔想辜負佢俾嘅機會。」

陳楨怡希望不會辜負佳導。（IG@celina_harto）

陳楨怡續言：「佳導其實好嚴厲，佢喺片場會令大家非常專注。（有無試過被訓示？）試過。其實佢唔係鬧，有時我做唔到佢心目中嘅要求，或者對角色嘅理解唔夠深入，佢就會提點，我希望有一日自己可以做到『自動波』。佢曾經同我講過一句說話：『機會係好難得嘅，唔係成日都有。』嗰陣我係靜咗，跟住返到酒店不斷諗住呢個說話。」

與袁詠儀拍戲被吸引住

談到新劇《模仿人生》飾演張曦雯的年輕版，與影后袁詠儀（靚靚）有對手戲，陳楨怡回想這段經歷，仍難掩興奮之情，大讚對方「好正」和很有氣場，「開頭第一次見佢係驚嘅，因為我走埋去同佢打招呼，我話：『靚靚姐，Hello妳好，我係陳楨怡啊，有咩請多多指教，可以教下我做戲。』，佢話：『我唔教人個喎。』但其實佢係講笑，之後都有教我。我覺得睇靚靚姐做戲，好容易俾佢吸引到，佢好有個人魅力。」

陳楨怡自言是一個專注力不夠的人，很容易分心，這方面需要還需要加強。（葉志明 攝）

爆出負面新聞陷低潮期：晚晚都會喊

而回望入行五年，陳楨怡的路並不平坦。當年入行不久爆出「一腳踏七船」的負面新聞，她稱當時的確陷入低潮期，但強調並非外界所傳遭公司雪藏返內地「避風頭」，而是碰巧遇到疫情，所以留在內地發展。談到當時面對排山倒海的新聞，陳楨怡表示：「講真，真係唔係事實，但你又影響唔到人哋點樣諗、點樣寫、點樣講，無可能逐個人去解釋，所以我覺得最緊要係自己心態，當時身邊都有好多朋友鼓勵我，話無使理架，做好自己就得。」

問到當時有否都忍不住哭？陳楨怡自言當年自己還很新，作為女仔，第一次面對如此嚴重的指控，當然會哭：「晚晚都會喊，晚晚諗起呢件事都會眼濕濕，但我第二日會去做Gym和跑步排解情緒，呢個情況大概維持咗兩個月。嗰陣我其實最擔心係媽咪，因為我人唔喺香港，無人陪住媽咪，作為媽咪，自己個女被人咁講，梗係唔開心。」

陳楨怡感謝家人一直是她的最強後盾，經歷低潮時，媽媽常鼓勵她：「佢話妳唔使擔心架，做好自己就得。全家人都好support我。」（葉志明 攝）

增值演技 接觸武術

在內地一年多，陳楨怡並非「躺平」，共拍了三套作品。但面對競爭激烈的內地影視圈，她感受到了巨大的壓力。「因為內地好多都係『科班』出身，佢哋身形好好，普通話好標準，所有嘢都好Top，自己去到真係覺得好大差距，只是普通話已經覺得好吃力。」為了增值自己，陳楨怡於是在北京報讀了演技課程，每天一班年輕演員一起上課，學跳舞、唱歌，「佢哋都好細個，啱啱中學畢業，我喺裡面算年紀大，所以佢哋都覺得好奇怪，點解有個『姨姨』一齊上堂。但嗰段日子令我明白裝備自己嘅重要性。」

陳楨怡在內地拍劇期間，報讀表演課程增值演技。（受訪者提供）

此外，陳楨怡也因為試鏡需要而接觸武術，雖然最後角色選不上她，但練武對她身形體態很有幫助，甚至後來在香港國際武術比賽就連奪劍術及對打長槍項目金牌，「練功夫真係好辛苦，對腳瘀晒，因為最初要我學蛇拳係要碌地。後來師傅話我手長腳長，不如去學劍，自己又覺得古裝耍劍都幾型，所以就學咗。」

陳楨怡還為面試角色拜師學劍術，並在公開比賽中獲得獎牌。（IG@celina_harto）

經歷磨練出強心臟

經過這幾年的磨練，陳楨怡覺得自己變化最大是心態，「初入行時我係比較驚，好多嘢都唔識處理、唔識諗，好容易就會好驚、好慌張，但而家成個人淡定咗，心臟強咗。」不過未有那麼多劇拍前，陳楨怡坦言入行初期曾迷失過，覺得「自己究竟適唔適合？」，一來沒有拍劇經驗，而且工作不穩定，始終演員都是被動，「所以嗰段時間我去上堂增值自己，填補自己胡思亂想嘅時間。（低潮時可曾想過放棄不做演員？）我呢個人係要做嘅話，一定會堅持，唔會咁容易放棄。」

陳楨怡指在北京拍劇那段時間不算艱辛，最難捱的反而是想念家人。（葉志明 攝）

樂觀面對負評

「人紅是非多」，曝光率增多，伴隨而來的自然就是網民的評論，面對一些尖酸的留言，陳楨怡直言：「一開始時會唔開心，成日會睇住啲留言諗『點解會咁講我架？』，但慢慢之後就無感覺了。你話有無一句好傷到我？又無。可能我個人比較樂觀，唔開心嘅嘢好快就會唔記得。」陳楨怡提到被指撞樣「阿凡達」，覺得很有創意，每次見到都想笑，「跟住就會問自己係咪真係好似阿凡達，然後不斷照鏡，再望下我阿妹：『妳似唔似啊？我哋兩姊妹嚟㗎喎。』大家開始互望，然後我話：『妳似啲。』」

陳楨怡指父母開頭見到她成熟那麼多輿論都有肉赤，叫她不如做回建築，何必要承受這些壓力，但之後見到她的堅持，都變得支持。而且媽咪還是她的「忠實粉絲」，有她的劇集都必定坐定定收看。（葉志明 攝）

親揭變靚原因

外界常討論陳楨怡的外貌與參選初期有所不同，甚至被指「精緻」了。對此，陳楨怡大方表示不會不開心，這些討論反而讓她更留意自己的儀容。她解釋自己向來都是內雙眼皮，參選時剛大學畢業，還不懂化妝和貼雙眼皮膠紙，現在過了幾年時間，瘦身加上運動，當然會有變化。陳楨怡直言自己是純天然。

陳楨怡擁Model級「九頭身」身材（葉志明 攝）

三十而立事業搏盡 拒與郭柏妍比較

陳楨怡曾為自己定下「八年之約」，看看演藝這條路是否適合自己，時間過了大半，問到想法可以改變？陳楨怡直言決定會繼續走下去：「我自己性格係一個唔放棄嘅人。當初唔知演戲係咩一回事，但愈做愈覺得有挑戰性，唔想咁早放棄。」回顧陳楨怡高中時曾畫畫攞獎學金，後來參選港姐，兩個月學識豎琴，到學武術又攞金牌。陳楨怡直言自己定了目標，就會搏盡，做到最好為止，「同埋而家都30歲，進入人生另一階段，都希望喺呢個時候喺事業上搏盡，唔想自己後悔。」

提到被指勢頭反超同屆的郭柏妍（右一），陳楨怡謙稱每個人都不一樣，不需要比較（陳順禎攝）

提到她現時勢頭反超同屆港姐季軍郭柏妍，陳楨怡謙稱：「無咁嘅事。」並希望將來有機會跟對方拍劇。但外界難免會將二人比較？她認為：「每個人都唔一樣，唔需要比較。我好鍾意喺其他人身上學習好嘅地方。演戲方面梗係佘詩曼，佢有一種自帶嘅氣場同個人魅力，好似磁石咁，會吸引到人移唔開視線。心態上我好欣賞Grace（陳凱琳），佢好有energy，好感染到人，喺佢隔離會好開心。」踏入2026年，陳楨怡期望有更加多機會拍劇，有一個給人留下深刻印象的角色，「演醜角都ok，因為我本身都唔係一個靚女。」

專注事業 感情非首要

感情方面，目前單身的陳楨怡坦言暫時將重心放在事業上。問到經歷之前的感情風波，現時對感情會否謹慎一點？陳楨怡表示：「我覺得又唔係謹慎，但更加令我知道，事業對我嚟講係幾緊要，拍拖、結婚都唔係我首要嘅東西，因為事業過咗嗰個timing，就係過咗。」

陳楨怡坦言擇偶條件最重要是：「孝順、幽默、心地善良」（葉志明 攝）

至於擇偶條件可有改變？陳楨怡坦言最重要是「孝順、幽默、心地善良」。提到有傳TVB開拍《女神配對計劃2》，陳楨怡笑言自己性格比較直接，「鍾意、唔鍾意都會擺曬喺塊面」，若有機會參加戀愛真人騷，怕自己「太真實」會嚇走追求者。

