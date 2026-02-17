許紹雄女兒許惠菁年宵檔驚見「方中Sir」磁石貼　激動落淚：感動

資深笑匠「Benz雄」許紹雄於去年10月因腎癌引發併發症離世，享年76歲，消息震驚娛樂圈。痛失至親，許紹雄的愛女許惠菁（Charmaine）表現堅強，宣布加盟林盛斌（Bob）旗下的棋人娛樂進軍主持界，決心延續父親帶給觀眾的歡笑。然而，剛過去的農曆新年是她首個沒有父親陪伴的春節，日前她拍攝YouTube節目行年宵時，因一個「方中Sir」的磁石貼而在鏡頭前傷感落淚，場面令人動容。

11月4日是許紹雄生忌，許惠菁分享兒時合照悼念父親。（IG@charmainexhui）

《新紮師妹》中飾演「方中Sir」教已故藝人周驄寫「SIR」字的經典一幕。（影片截圖）

行花市驚見《新紮師妹》經典回憶秒淚崩

許惠菁經營的YouTube頻道「爆廠MAD WORKERS」日前推出新節目《菁菁河邊草》，於年廿九帶同居港17年的法國朋友一齊行維園行花市。原本氣氛歡樂，但在行經一個攤檔時，許惠菁發現檔主售賣一系列廣東話磁石貼，其中一款竟然是許紹雄在電影《新紮師妹》中，飾演「方中Sir」教已故藝人周驄寫「SIR」字的經典一幕。

見到亡父的經典角色被製成紀念品，許惠菁即時激動掩嘴，雙眼通紅。檔主隨即送上該擺設，她懷著感恩之心說：「多謝你呀，我想喊...Thanks，其實我應該開心嘅。」雖然口說要開心，但淚水已奪眶而出。她隨後向身旁的法國友人解釋：「他們寫了一個小名牌給我爸爸。」友人安慰說這很甜蜜，許惠菁按著心口強忍淚水道：「我知道。」事後她在IG坦言這份驚喜令她「一秒落淚」，既感動又感觸，留言：「超感動呀！」

加盟Bob旗下做主持

許紹雄生前非常疼愛女兒，過往常在許惠菁的影片中客串，如今父女檔不再，許惠菁亦要學會獨當一面。她已正式簽約Bob成為旗下藝人，主力向主持方向發展。

夢見亡父：佢依然係開心搞笑

雖然表現積極，但許惠菁坦言喪父之痛難以平復。在許紹雄離世100日當天，她曾發文悼念：「100日了… 還是萬般不捨，願你一切安好。」她出席活動時透露，雖然夢見父親的片段比較模糊，但他依然是那個快樂的開心果：「佢畀我嘅感覺係開心同搞笑嘅，同平時一樣嘅，希望佢而家都開開心心。」她亦承認現時仍不敢重遊舊地或吃父親生前喜愛的食物：「好難避免唔到，會勾起同爹哋一齊嘅回憶，情緒就會嚟，但會盡量控制自己。」

