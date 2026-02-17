《東張》上位女神搭東鐵坐頭等冇俾錢斷正　瘀爆認無知：好醜怪

現年30歲、憑《東張西望》成功入屋的梁敏巧（Maggie），自從去年參加完戀綜《女神配對計劃》後人氣幾級跳，廣告Job接到手軟，雖然荷包腫脹，但Maggie依然保持貼地生活，平時出入都是坐公共交通工具。昨日（16日）年廿九，Maggie趕返屋企食團年飯，竟因一時大意誤搭「霸王車」，在東鐵頭等車廂被職員查票，發現沒有付費當場「斷正」，令她大呼：「真係好醜怪，無面見人！」

梁敏巧去年參加完戀綜《女神配對計劃》後人氣幾級跳。（ig@maggiemanhau）

好貼地經常坐港鐵。（ig@maggiemanhau）

換新電話八達通未能開通

事緣Maggie當日拎住大包細包禮物，趕回家孝敬父母吃團年飯。因為剛換新電話，聲稱張學生八達通「搞咗好耐」都未能過入新電話，所以她近期搭港鐵都轉用Alipay入閘。當日見車站水洩不通，多人到「黐咗線」，她便決定「豪一次」破例搭頭等車廂，怎料不小心變成坐「霸王車」。

以為頭等只收Visa 電話震一下當畀咗錢

Maggie在IG Story詳述事發經過，她原本認知頭等核准機「得Visa/八達通，無Alipay」，於是她便打算用電話內的Visa卡付車費。誰知因為手機貼了「超級防偷窺Mon」看不到側面，加上慣性以為電話「震一下」就代表Visa付款成功。

梁敏巧撰長文解釋坐「霸王車」經過。（ig@maggiemanhau）

年廿九做孝順女趕返屋企食飯。（ig@maggiemanhau）

雖然女神配對失敗，但人氣急增。（節目截圖）

職員查票揭發 女神瘀爆解釋：我無知

怎料有港鐵職員上車查票，即場踢爆她未付頭等車資，Maggie才恍然大悟：「職員某個站就上車check 票，就話我無比錢啦，原來我先知坐頭等用Alipay 比的話，係要入閘前就要選定，港鐵職員都好好。知我無知而放過我。我認樣衰㗎。真係好醜怪。好醜怪呀，只係因為無知我無面見人呀」。她更自嘲正因為平時少搭頭等才出事，並叫大家不要指她離地，最後更做反面教材提醒網民：「唔好似我咁醜怪啦！」

俾職員查票斷正，「東張女神」梁敏巧自知好醜怪。（ig@maggiemanhau）

