羅泳嫻塔羅牌拆解馬年12星座運程　梁思浩運勢強用幸運7字乜都贏

梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren）主持《祿播靈接觸》，昨晚（17日）播出一集嘉賓請來塔羅占卜師羅泳嫻（裸泳）測馬年運程。村長梁思浩在chatroom大派開運利是，可以旺足成年。

梁思浩屬金牛座運勢最強。

羅泳嫻以塔羅牌拆解馬年12星座運程。

裸泳師傅指梁思浩擁最強運勢，她說︰「屬金牛座的思浩攞到『勝利戰車』，幸運號碼7號，你做乜嘢都贏，你啲節目會繼續受追捧。」身旁的思浩笑言不介意今年繼續贏國際獎項。接下來白羊座的Jojo取得「緊手牌」，表示今年旺正財不單儲到錢，而且升職有望。至於大利位在東方，幸運顏色為紅色，Jojo笑言︰「儲咗好耐都儲唔到錢，希望今年真係做到，即係第4季（靈接觸）有望。」

Jojo有望今年儲到錢。

裸泳師傅、Darren及已還陽的「恐怖娃娃」蔡菀庭同屬雙子座，這類風系星座平時做事隨心所欲，不過馬年會有改變，裸泳師傅說︰「雙子座攞到『正權杖國王』牌，今年會變得成熟穩重，健康運都唔錯。想愛情運旺就帶多黃色飾物。」宜黃銀藍三色，大利方向在東北方。接住講到獅子座的「黑無常」湯之欣，代表的牌為『正聖杯十』代表幸福美滿，裸泳師傅有所發現說︰「即係你蜜運中啦，今年有望結婚喎。不妨抽多啲間陪屋企人，可以增進運氣。」

裸泳師傅、Darren及蔡菀庭同屬雙子座。

「黑無常」湯之欣、「白無常」黃瀅仴今年都會心想事成。

至於「白無常」黃瀅仴屬處女座，抽到「正聖杯九」，會一改發白日夢的行為，變得實事求事，今年凡是順利是實現夢想的好機會。此外，Jojo同Darren會到元朗參拜一間300年歷史天后廟，據說求財非常靈驗，用「以金換金」方式，向兩位文、武財神求財運。他們會教導拜祭竅門，正財、偏財都一網打盡。

此間位於元朗的天后廟，已逾300年歷史。