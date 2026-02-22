專訪｜Edan自爆預高達五位數派利市　出道頭兩年會同隊友夾派幾錢

農曆新年將至，家家戶戶都忙著辦年貨、貼揮春，人氣男團MIRROR的一眾成員當然也不例外。雖然工作忙得不可開交，但成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）及李駿傑（Jeremy）日前就難得聚首一堂，特意抽空即席揮毫寫揮春應節，更接受《香港01》專訪，大談農曆新年的趣事與習俗。雖然三位在台上跳唱皆精，但揸起毛筆上來卻是另一番景象，期間Edan更因為寫錯字引發連番笑料，場面一度失控！當然不了互窒和爆料，三位自爆今年的派利市預算高達五位數，更罕有剖白成名後過年的「得與失」場面相當搞笑！

呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）及李駿傑（Jeremy）日前就難得聚首一堂，特意抽空即席揮毫寫揮春應節，更接受《香港01》專訪，大談農曆新年的趣事與習俗。(夏家朗 攝)

寫揮春變畫符？Edan自創字體遭圍攻

訪問當日，三子身穿充滿新春氣息的服飾現身。Jeremy以一件紅黑漸變毛衣示人，顯得喜氣洋洋；Edan身穿牛仔拼接外套配領帶，潮味十足；而Anson Lo則以米白色圖案毛衣登場，斯文帥氣。訪問一開始，三子即席揮毫寫揮春向大家拜年。雖然他們在舞台上勁歌熱舞型到爆，但在書法桌前卻顯得有點手忙腳亂。

Edan、Anson Lo及Jeremy即席揮毫寫揮春。(夏家朗 攝)

三人被問到知不知道新年有什麼習俗時，Jeremy率先表示要「年廿八洗邋遢」，Edan則表示「逗利市」，而Anson Lo就專攻「講祝賀說話」。不過，豈料甫一下筆，Edan便遭遇「滑鐵盧」，當他打算寫個「當」字時，竟然對筆劃感到迷惘，寫出來的字體結構奇特，被身旁的Jeremy和Anson Lo無情嘲笑。「你寫得好似道符咁喎！」Anson Lo忍不住笑指，Jeremy亦附和道：「係囉，個『當』字唔係咁寫㗎嘛？」Edan隨即發揮其「厚面皮」本色，死撐這是藝術字體，更試圖將錯就錯，場面惹笑。雖然書法功力有待磨練，但三人誠意搭夠，最終都順利完成了充滿個人風格的揮春。

雖然書法功力有待磨練，但三人誠意搭夠，最終都順利完成了充滿個人風格的揮春。(夏家朗 攝)

傳統習俗不可廢 Jeremy：大個咗有得揀去唔去拜年

三位成員都表示雖然現代人生活節奏急促，但農曆新年的某些傳統習俗依然會遵守，三位年輕偶像原來都頗為傳統。Jeremy表示：「屋企人由細講到大，點都會follow少少。」他指會跟隨家人的習慣，例如初一不能倒垃圾等。他們異口同聲表示，「年廿八洗邋遢」是指定動作，必定會用碌柚葉沖涼，寓意洗去一年的霉氣，迎接新一年的好運。Jeremy笑言小時候沒有選擇權，無論多累都要跟著父母去拜年：「細個嗰時就冇得揀一定要去，同親戚周圍拜年。」但現在長大成人，有了自主權，心態也隨之改變：「大個咗就有得選擇去唔去，覺得好攰就唔去啊咁樣。」這番「大實話」相信說出了不少打工仔的心聲！

Jeremy：大個咗有得揀去唔去拜年。(夏家朗 攝)

偶像的煩惱 行花市變「高危活動」

農曆新年行花市是不少香港人的指定動作，但對於人氣爆燈的MIRROR成員來說，這卻是一項「奢侈」的活動。回想入行後的經歷，Anson Lo透露自入行以來，只在2020年去過一次花市：「入行之後好似去過一次行花市㗎咋，應該係2020... 嗰一次。」當時他是與Ian（陳卓賢）、Jer（柳應廷）及花姐同行。

Anson Lo透露自入行以來，只在2020年去過一次花市 。(夏家朗 攝)

Edan隨即爆料，指現在要行花市難度極高，除了因為工作忙碌，更因為他們的髮型和外表太容易被認出，所以家人讓他不要出去行花市。他搞笑地表示：「我哋細細個就更加反感嘅，阿媽叫我出去行花市我話唔好啦，咁多人都唔知行黎做乜，喺屋企打機好過啦。平時都係唔想出街嘅，依家就佢唔想我出街。」雖然少了行花市的樂趣，但他們表示並不介意，因為平日工作已經經常見人，新年反而更想躲在家中享受寧靜。自認「宅男」的Jeremy直言：「我本身都唔鍾意出街，新年最好就係匿喺屋企睇電視、打機，對我嚟講已經係最好嘅慶祝。」

Edan隨即爆料，指現在要行花市難度極高 。(夏家朗 攝)

利市錢去向大不同 Edan最悲慘

講到新年最興奮環節，莫過於「逗利市」。雖然三位已是獨當一面的藝人，甚至已經晉升為「派利市」階層，但提到收利市，依然難掩童心。Edan率先自爆其利市錢的悲慘下場，他回憶小時候媽媽會說幫他保管：「依家可以自己收行市，以前要上繳！」這句說話引起全場共鳴，Anson Lo隨即表示：「愈大就愈收得少。」

Edan利市錢去向最悲慘 。(夏家朗 攝)

對於小時候與現在長大後逗利市的心態有否不一樣時，Edan一臉無奈地說：「以前逗嚟都係上繳嘅，所以都冇乜好興奮嘅感覺。依家就係逗完嚟都要攞去派，所以都係冇乜好興奮嘅感覺。」對於上繳利市會否有機會拿回，Edan心知「一去無回頭」：「我個上繳都知道係冇回頭，所以冇呢個false hope（假希望）。」

Edan心知上繳利市「一去無回頭」。(夏家朗 攝)

相比之下，Jeremy則幸福得多。他得戚地表示：「我屋企人好好，每一年嘅利市錢都係我自己袋晒，全部歸我有！」這番話引來Edan和Anson Lo的羨慕目光，Jeremy解釋因為家人覺得他長大了，有權利支配自己的「額外收益」，這讓他每年新年都有一筆可觀的零用錢。至於Anson Lo則表示媽媽是有幫他儲起，但他處理方式則盡顯霸氣，因為他雖然上繳多年的利市，但從沒想過問媽媽拿回利市：「應該唔會郁嗰舊錢吧，雖然都唔係一舊大錢。」

相比之下，Jeremy則幸福得多。(夏家朗 攝)

由「逗」變「派」的心路歷程 MIRROR齊心慰勞幕後

隨著入行年資增長，三子入行第二年已開始加入派利市行列。回想第一年派利市的經歷，三人都表示曾感到迷惘。「因為太驚啦，唔知應唔應該派，我哋出道第二年咋喎，到底使唔使派啊？派人哋會唔會覺得好奇怪啊！」當時的他們「過慮」，很怕派錯或派得少被人話，他們更坦言，當時大家都很擔心，甚至會在MIRROR的群組裡夾定公價，「大家會問『喂，派幾多啊？』」

三子入行第二年已開始加入派利市行列 。(夏家朗 攝)

Anson Lo亦表示，現在心態已經轉變，派利市不再是壓力，而是一種分享喜悅和感謝的方式。Edan指：「因為新年都會見到好多工作人員、Crew啊，全部都會派。」被問到今年的派利市預算，三位都不約而同表示已經預了5位數字來封利市，Edan直言：「五位囉，起碼都五位。」更認為這是開心事，是一年一度大家互相祝福的時刻。

被問到今年的派利市預算，三位都不約而同表示已經預了5位數字來封利市。(夏家朗 攝)

新年必備「魚蝦蟹」大戰

雖然不能外出，但三子私底下的聚會依然精彩。提到新年必備的娛樂活動，Edan即時變得興奮，自爆是「魚蝦蟹」和打麻將的愛好者：「我哋會一齊玩囉，可能打牌囉，玩下啲新年的遊戲啊，魚蝦蟹啊，射龍門啊。」他更笑言Jer玩遊戲時會變得非常激動，大喊大叫，氣氛一流。Edan表示：「我諗新年係會易啲激動！」Anson Lo則指自己是在後面「斟茶遞水」的一位。不過三子強調，賭博只是怡情，最重要是兄弟們能趁著假期聚在一起，放鬆心情。

雖然不能外出，但三子私底下的聚會依然精彩。(夏家朗 攝)

馬年展望 主攻團歌與世界巡迴

回顧過去一年，MIRROR各有各忙，推出了不少個人單曲及影視作品，但也因此少了推出團歌的機會。對於新一年的目標，三子目標一致，希望能重燃團魂。Edan認真地說：「上年我哋比較少出團歌，所以今年嘅目標就係我哋多啲團嘅推出畀大家，因為我哋年尾都有團con。想喺團con前都希望出多咗團歌，可能想拍多個團綜，為呢個團con舖路。」Jeremy則透露了更宏大的願望：「最好可以出埋團嘅專輯啦。」Anson Lo補充道：「可以有埋World Tour（世界巡迴演唱會）就好啦。」此言一出，身旁的兩位隊友都表示大力支持。

馬年展望 主攻團歌與世界巡迴 。(夏家朗 攝)

在剛過去的頒獎禮季節，MIRROR雖然面對外界不少聲音，但三子心態正面。Edan總結道：「過去一年有做得好、亦有做得唔好嘅地方，新一年最緊要係大家身體健康，繼續進步。希望觀眾可以見到我哋嘅努力，亦希望MIRROR可以帶多啲歡樂畀大家。」訪問在笑聲中結束，看著三位大男孩拿著寫得歪歪斜斜卻充滿誠意的揮春合照，雖然平時在鏡頭前經常互窒，但言談間流露出的兄弟情誼卻是騙不了人。在娛樂圈的高壓環境下，這份單純的快樂或許才是他們最珍貴的「利市」。新的一年，讓我們繼續期待MIRROR為大家帶來更多精彩的作品和歡樂！