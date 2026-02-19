TVB福將扮財神賀歲驚變「紙片人」　瘦到嚇窒網民：以為是AI

現年65歲、有「TVB福將」之稱的歐陽震華，過往拍過多套膾炙人口的經典劇集，包括：《壹號皇庭》系列、《醉打金枝》、《陀槍師姐》系列及《洗冤錄》系列等，憑藉圓潤身形與充滿喜感的形象深入民心。近年他主攻內地市場，更簽約英皇轉戰大銀幕。適逢農曆新年，向來幽默的歐陽震華特別打扮成「財神爺」拍攝短片向粉絲送祝福，豈料其「縮水」身形嚇窒不少網民，引起熱議。

歐陽震華向來有「TVB收視福將」稱號。(tvb電視截圖)

歐陽震華向來給人「飽滿」有福氣的感覺。（網上圖片）

歐陽震華拍過多套膾炙人口的經典劇集。（《洗冤錄》劇照）

歐陽震華加盟英皇娛樂，他希望在電影方面做點成績。（資料圖片）

歐陽震華近年身形變化經常引起熱議。（小紅書截圖）

身形「大縮水」嚇親網民

日前（17日）是大年初一，歐陽震華於社交平台分享賀年短片，他寫道：「大年初一！天降財神，祝大家馬年大吉，馬到成功，萬事順意，當然最重要就是發財發財發大財！」片中歐陽震華穿上紅彤彤的財神袍，手持金元寶獻唱《財神到》，之後再轉聲道，以其招牌「半鹹淡國語」祝福大家：「祝大家先（身）體健康、馬年行（痕）大瘟（運）、馬年天天都那麼開鮮（心），恭喜恭喜！」令人哭笑不得。

昨日是大年初一，歐陽震華於社交平台分享賀年短片。（小紅書截圖）

歐陽震華穿上紅彤彤的財神袍，手持金元寶獻唱《財神到》。（小紅書截圖）

網民驚嘆歐陽震華瘦了那麼多。（小紅書截圖）

雖然畫面喜氣洋洋，但網民的焦點卻全落在歐陽震華的身形上。歐陽震華明顯比以往「縮水」，看上去「瘦到淨返個頭」，招牌圓臉也變成了尖臉。所幸他看起來依然精神飽滿，對著鏡頭擺出各種古靈精怪的表情，風騷依舊。

但由於歐陽震華消瘦程度太過誇張，不少網民大表驚訝並質疑影片真偽，紛紛留言：「好瘦啊」、「不是AI嗎」、「我也以為是ai呢，怎麼瘦這麼多」、「我也懷疑是Ai，直到他開始說普通話」、「瘦得差點沒認出來」。也有人心疼叫他多吃一點：「胖胖 你太瘦了！不行這麼瘦啦！吃多點！」另外也有網民推測，這或許是開啟「美顏濾鏡」所致。

甚至以為是AI片。（小紅書截圖）

有網民笑言：「我也懷疑是Ai，直到他開始說普通話」。（小紅書截圖）

曾食物「落錯格」命危送ICU

其實近年歐陽震華為了工作和身體健康，一直有努力控制飲食。他之前接受傳媒訪問時曾講笑，指自己一向都瘦，大家覺得他肥只是幻覺；不過早年，歐陽震華也曾從「鬼門關」走過，2013年的時候，歐陽震華與家人吃麻辣火鍋，因食物「落錯格」導致急性肺炎，被送入醫院深切治療部生命垂危，一度昏迷，醫生曾透露他有可能成為植物人，幸而醒來後身體順利康復；而在疫情期間，歐陽震華亦曾上載影片示範拍打養生操，教大家拍打身體各部位經絡養生，指有助全身血液流通。

歐陽震華素有「千億女婿始祖」之稱，太太傅潔嫻是澳門前賭王傅老榕孫女，家族創辦香港富麗華酒店，又涉足房地產業務。（微博圖片）

結婚多年依然恩愛！（微博@RosannaFu）

曾被指「食軟飯」靠實力平反

此外，歐陽震華亦是圈中出名的愛妻號，他與澳門前賭王傅老榕孫女傅潔嫻婚後一直非常恩愛。兩人於1996年正式結婚。不過由於太太家世顯赫，傅潔嫻家族創辦香港富麗華酒店，又涉足房地產業務，有傳家族資產近百億，這段戀情不被看好，當時歐陽震華更被指「食軟飯」，受盡壓力，但歐陽震華就以行動來證明自己，塑造了不少經典角色，更成為一線當紅小生，奠定了實力派演員的地位。