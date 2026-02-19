炎明熹專訪｜最愛派利市　馬年享受新旅程卻竟扁嘴說：我冇目標

蛇年對炎明熹（Gigi）來說，絕對是變動極大的一年，跟舊東家約滿回復自由身後，宣布以20年之齡做老闆，成立自家工作室，然後又決定加盟Sony Music大中華區，展開新的旅途。究竟炎老闆對馬年有什麼期許？一一都寫在揮春了！

Gigi即席揮毫，為《01娛樂》讀者以揮春送上祝福！（葉志明攝）

Gigi即席揮毫，為《01娛樂》讀者在揮春上寫上「馬到功成」、「大吉大利」，而且字跡還相當不錯！她指這兩個都是自己的新年願望，而更重要的是「身體健康」、「平平安安」。早前消失於幕前的一段時間，Gigi形容為「修行」，讓自己吸收不同的技能，「我覺得係經歷咗另外一場旅行，雖然我平時都比較少去旅行，但係工作上嘅旅行我都幾鍾意，幾享受，所以接住落嚟，再試多啲唔同嘅嘢。」

Gigi手字幾靚！（葉志明攝）

Gigi祝大家馬到功成、大吉大利。（葉志明攝）

Gigi好像覺得自己寫得不好。（葉志明攝）

今年是Gigi榮升老闆的第一年，問她是否已準備好派利市，她笑說：「其實我之前未做老闆，我都派過一次利市。之後好開心，唔知點解見大家收到利市個喜悅心情，我接收到，所以非常開心。」新一年她希望多唱些好歌，也多跟觀眾們見面，但講到馬年最大的目標，Gigi竟扁嘴說：「我冇目標囉……諗到之後再同你哋講！」

這種答法其實很符合Gigi作風，外人或者以為她很有部署，她卻表示自己其實順其自然、隨遇而安，雖然消失於幕前那段時間，她曾想過或者以後不做歌手，她說：「嗰段期間我亦都有諗過，算啦，我唔做歌手喇，因為我其實最開始嘅夢想，係做護士㗎！但係有一次同一個舞台劇嘅朋友傾偈，佢話『你嘅夢想係乜嘢？你由細到大其實係想做咩㗎 ？』我話我想做護士，之後佢哋話『吓？估唔到你喎！』但係到後尾，佢話其實你喺音樂上面都可以做一位護士㗎，我覺得……俾佢點醒咗囉！所以我會加油，無論係唱歌、音樂、同大家見面嗰方面，又或者係一啲唱歌以外嘅嘢，我都希望可以盡力去幫到大家，亦都希望可以做一啲作品係真係鼓勵大家。」雖然口講沒有目標，但我相信Gigi已一直朝著一個肯定的方向一步一步實踐當中了！

Gigi常說自己是隨遇而安、順其自然。（葉志明攝）