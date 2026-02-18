李嘉欣曬一頭震撼金髮度新歲 臉色紅潤飽滿與許晉亨穿情侶裝賀年
撰文：張寧兒
出版：更新：
55歲「大美人」李嘉欣是1988年港姐冠軍兼華姐冠軍，與富商許晉亨結婚後榮升「百億闊太」，與老公育有兒子許建彤 (Jayden)。李嘉欣近年相夫教子為主，除了送兒子到英國貴族學校讀書，亦不時與許晉亨嘆世界。來到馬年，李嘉欣日前在Instagram曬出與許晉亨的二人賀年照，李嘉欣染上一頭震撼全金髮度新歲，十分省鏡！
李嘉欣染金髮度新歲
李嘉欣在照片中騷出一頭金髮新造型，一把又長又攣的金髮披散肩前，既洋氣又女人味十足，與以往黑啡色長髮的形象相差甚遠，富有新鮮感。李嘉欣狀態極佳，臉色紅潤飽滿，與許晉亨穿上「紅噹噹」賀年上衣，攬住兩隻愛犬與大家拜年，喜氣洋洋！李嘉欣四年前曾因嚴重肺積水入ICU，幸而多年休養已令她回復健康。李嘉欣以英文發文祝大家新年快樂：「Happy CNY to everyone!」
李嘉欣曾生死搏鬥48小時
李嘉欣四年前曾透露病重，入院後護士發現無法量血壓，肺科醫生診斷她有嚴重肺積水，所有內臟包括肝、腎已停止運作，須即刻入深切治療部，生死搏鬥足足48小時。直至抽完肺水，她才能夠唞返氣。之後心臟科教授檢查其心臟先天性多了一條血管，條血管似短路般亂跳，所以當時李嘉欣的心不是跳動，而是震動，160為心震，因而體內沒有血輸送去內臟。幸而休養過後，李嘉欣已康復許多。