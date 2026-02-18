六毫子年初一宣布新址重開微辣辦公室：十二年前的初心還未改變

微辣前經理人劉靜儀（阿晶）在2023年輕生離世後，網上輿論不斷批評微辣團隊，他們亦在短時間內關閉辦公室及暫停拍片，多名成員亦已離去。不過，創辦人六毫子在2024年10月就重新拍片，持續經營頻道，而上個月微辣創辦人之一陸志豪（六毫子），更發布長達半小時的影片，逐一反駁網上流傳的八大指控，羅列種種證據、對話紀錄及時間線，力證「欺凌」與「恐嚇」之說純屬捏造。至昨日（17日）大年初一，六毫子再公布新動向，宣布微辣辦公室在新址開張，正式重新出發。

微辣昔日十分風光，是澳門最大型YouTube頻道，捧紅多位人氣成員，更撈過界開餐廳「微辣大排檔」。（資料圖片）

微辣「六毫子」反擊網民八大指控。（微辣Manner Facebook）

微辣「六毫子」指有造謠者扭曲事實。（微辣Manner Facebook）

發生了阿晶輕生的事件後，微辣在月內退租辦公室。（網上圖片）

他分享三張照片，第一張是他站在辦公室，旁邊有多個新傢俱的大紙箱，牆上展示架有大大個「MANNER HOUSE」字樣；另外的照片中又見到會議室、電子琴、書架等等。六毫子說：「按下暫停鍵，是一下子的事。按下重啟鍵，可能是一輩子的事。從每天為觀眾準備歡笑，到不得不面對現實的沉默。很多人問我：『還會回來嗎？』我經常說：『會的。』十二年前創立微辣的初心，慶幸我還未有改變。」

微辣創辦人六毫子，趁農曆新年宣布在新址重開辦公室。（IG@sixtycents）

會議室。（IG@sixtycents）

辦公室內部環境。（IG@sixtycents）

他十分懷念以前在白板上寫下自己想法、跟同事分享看過的書的情景，直言：「很想逃離這個複雜的世界，去尋找簡單而純粹的快樂。謝謝你們的每一句：『加油！』為喜歡微辣的人而努力，我相信已經足夠了！」他希望新一年能找到屬於自己的快樂，又叫觀眾在未來的路上多多指教。不少粉絲都留言祝福他有新開始，並提及多個以往的人氣環節、節目，希望能再次看到。