大灣仔賣甩老婆全男班團年嘆紅酒飲茅台　網民錯重點竟留意呢樣嘢

張智霖、陳小春、謝天華、梁漢文、林曉峰、周柏豪和吳卓羲憑節目《大灣仔的夜》在內地大受歡迎，眾人也因此成為好朋友。眾人近年打着「大灣仔哥哥」牌頭撈得風山水起，由綜藝、商演到演唱會，可謂「瓣瓣有」。雖然幾位大忙人Job接Job，但適逢農曆新年，眾人亦特別抽出時間，暫時「賣甩」老婆組男神團聚餐，席間更玩得相當盡興！

張智霖、陳小春、謝天華、梁漢文及林曉峰「五子」一起推出節目《大灣仔的夜》 。（《大灣仔的夜》微博圖片）

周柏豪和吳卓羲後來加入。（《大灣仔的夜2》微博圖片）

眾人因此成為好友，每年都會一起吃飯團年。（小紅書截圖）

張智霖帶頭講賀詞場面混亂

張智霖年初一（17日）於社交平台分享眾人聚會片段，並簡單寫下：「大年初一 大灣仔祝大家新春大吉」。片中可見，眾人圍坐大圓枱，桌上擺放了紅酒，而在凳上則有一支茅台，大家滿面通紅，顯然已飲飽食醉。坐「C位」的張智霖更帶領大家齊齊講新年賀詞，不過眾人明顯略帶醉意，你一言我一語，節奏完全對不上，場面一度陷入混亂，卻意外地產生強烈喜劇效果。

今年幾位大灣仔繼續「賣甩」老婆組男神團聚餐。（小紅書截圖）

張智霖帶領大家齊齊講新年賀詞，不過眾人明顯略帶醉意，你一言我一語，節奏完全對不上，場面一度陷入混亂。（小紅書截圖）

講到手舞足蹈。（小紅書截圖）

眾男神素顏上陣 林曉峰成焦點？

當晚眾人均以便服素顏示人，雖然平均年齡已過半百，但依然星味十足，顏值極高。不過，有網民卻發現一個有趣的細節，就是除了林曉峰外，其餘所有人都戴上帽子遮擋頭髮。有網民隨即留言打趣道：「哈哈只有林曉峰沒有脫髮困擾嗎？」 此話一出，瞬間引發熱議。不少網民笑言：「就你看到了亮點」、「笑死我」，亦有粉絲力撐男神們髮量驚人，只是懶得打理髮型：「沒做髮型而已」、「應該是沒洗頭」，令人哭笑不得。

大家滿面通紅。（小紅書截圖）

玩得相當盡興。（小紅書截圖）