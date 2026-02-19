基層逆襲闊太出街貼地掃年貨　富三代老公甘心跟隨手拎三袋戰利品

「百億新抱」吳千語（Karena）與施伯雄（Brian）結婚逾兩年，不時與老公周遊列國掃名牌。吳千語曾被拍到在內地高檔商場狂掃多達10多袋戰利品，富三代老公施伯雄拎戰利品甘心尾隨；而吳千語遊英國時亦曾曬出一塊價值4500元的砧板，十分豪氣！來到農曆新年，吳千語再次與施伯雄出街掃貨，施伯雄曬出手上三袋年貨，甘以愛妻號形象示人！

吳千語出街掃貨施伯雄甘心拎戰利品

施伯雄與吳千語出雙入對，兩人過年期間一齊出街掃貨，施伯雄拎住三袋紅色包裝的年貨，吳千語則站在街上撳電話，只需靚靚拎住自己的手袋，看來馭夫有術，深受施伯雄寵愛。吳千語與施伯雄探爺爺施子清，吳千語拎住福字與爺爺合照，關係融洽，與施伯雄家人在豪宅聚餐，貴氣十足。施伯雄則發文：「GONG HEY FAT CHOI 」，心情大靚！

吳千語被指出身基層逆襲變闊太

吳千語出道以來背景一向超神秘，有報道指她在屋邨出身，其父在沙田沙角邨內菜市場斬叉燒，有指吳千語的媽媽從小栽培女兒要走向上流社會，16歲入行後又經常夥同一班富二代去夜店玩，務求儘快晉身上流社會，對此她從未正面回應。她自從與林峯相戀後，身上行頭三級跳，輕鬆住豪宅、買跑車、掃名牌。不過吳千語與施伯雄一齊後，一改以往拜金、高調的態度，不但私下衣穿着變得樸素，更有指她和施伯雄出遊坐飛機都是坐經濟艙。而吳千語亦稱放棄30歲前結婚生仔的想法，開心便足夠。

