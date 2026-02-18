前玉女歌手紅海度歲展極致S曲線　網民讚：25歲以下帥哥才配得上

現年42歲的李彩華（Rain）初出道時被公司打造成「玉女歌手」，並作歌影視三棲發展，為期間經歷幫爸爸還債，曾兩度同經理人公司解約賠錢，甚至曾因拒絕前老闆「陪客旅行」要求而遭雪藏，令她一度懷疑自己是否不適合娛樂圈。後來李彩華轉戰內地，憑著在內地劇集《回家的誘惑》中飾演「艾莉」一角爆紅，她積極北上發展，密密登台及商演，加上投資眼光獨到，據傳目前手持多個物業，身家早已過億，成為圈中的「隱形富婆」。適逢農曆新年，李彩華遠赴沙特阿拉伯紅海（Red Sea）度假避寒。昨日年初一（17日）她在社交平台分享了一段充滿少女感的短片，大騷Fit爆身材，獲網民激讚。

李彩華近年打扮貴氣！（截圖）

不時去旅行享受人生。（IG@rainli1111）

有時又曬下自己的名牌袋。（IG截圖）

Fit！（IG@rainli1111）

李彩華大曬Fit爆身材

影片中，李彩華戴著墨鏡，紮起俏皮的小辮子並掛上髮夾，穿上兩件頭貼身瑜伽服，在海邊陽光下興奮起舞及轉身。身材保養得宜的她，腹部平坦且四肢纖長，全身肌膚白皙無瑕零贅肉，整個人狀態大勇，依然少女感滿滿，完全看不出真實年齡。

李彩華去了沙特紅海度歲。（小紅書截圖）

入出水上別墅，非常奢華。（小紅書截圖）

入住奢華別墅

李彩華在帖文中寫道：「新年快樂！今天早上練普拉提的時候，認識了一個新朋友。她看到我一直在拍視頻，她就跟我說要給我拍一個很可愛的視頻。這個視頻不止可愛，還很美！」除了李彩華的逆天身材，從影片可見，她入住非常有特色的水上別墅，據悉，每晚房費高達兩萬港幣，極具奢華。

網民大讚李彩華Keep得好！（小紅書截圖）

依然充滿女少感。（小紅書截圖）

網民激讚：身材太好了

短片曝光後，不少網民紛紛留言激讚李彩華的凍齡神功：「姐身材太好了」、「確實又美又可愛」。甚至有網民笑言：「姐姐就是白富美，錢多多還追的弟弟多多」、「姐姐是真的整個人年輕，真的只有25歲以下帥哥才能配得上！」

李彩華此行認識了「新朋友」！（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

揀男友首選小鮮肉

曾經歷離婚的李彩華早前出席活動時，坦言現在揀選另一半會揀小鮮肉，試過最細追求者03年都有，還說自己什麼年齡都接受，但目前都係以拍拖為主，未有結婚打算，而年齡差距最大一段係相差14歲，可惜戀情只維持了一年。「我以前只係要年紀比我大，但唔知幾時開始，淨係要細過我。譬如一齊出去玩，會叫對方幫手影相，佢哋踎低咗起唔返身，咁我即刻覺得唔得啦，影相都唔得！咁OK，明晒！」