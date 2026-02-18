吳家樂名門太太周蕙蕙罕露面　合體赴英向雷頌德夫婦拜年歎盆菜

前TVB藝人吳家樂，自從離巢後生活寫意，主力主持網台節目「娛樂好好玩」及香港電台節目《她。他。它》，閒時跟香港明星足球隊踢波、揸電單車等等。雖然他活躍於幕前，但其太太周蕙蕙（其士集團已故主席周亦卿的女兒）卻一直作風低調，鮮有公開露面。適逢農曆新年，雷頌德（Mark）在社交網貼出合照，原來吳家樂攜太太周蕙蕙，遠赴英國向移居當地的雷頌德一家拜年，兩對夫婦同框，畫面溫馨熱鬧！

吳家樂周蕙蕙飛英探老友雷頌德 兩對夫婦紅噹噹賀歲

著名音樂人雷頌德（Mark Lui）與太太梁家玉（Jade）移居英國多年，日前Mark Lui在社交平台分享了一張合照，相中可見吳家樂與太太周蕙蕙專程飛到英國探望老友。為了應節，四人都極有默契地穿上鮮紅色衛衣，充滿喜慶氣氛。久未露面的周蕙蕙戴著眼鏡，身穿簡約紅色衛衣，打扮樸素，與過往一樣貫徹低調作風。雖然身為名門之後，但周蕙蕙毫無架子，面色紅潤精神飽滿，與老公吳家樂越來越有夫妻相。Mark在帖文中寫道：「今年有家樂仔一家人來拜年！」、「有朋自遠方來拜年！」

雷頌德太太親自下廚 炮製足料盆菜蘿蔔糕宴客

有朋自遠方來，雷頌德夫婦當然要好好招呼。Mark亦有分享當日的賀年美食，原來全部由太太Jade親自操刀，Mark大讚老婆：「老婆做了每年都做的盆菜！當然也做了最好吃的蘿蔔糕！」Jade曾主持烹飪節目，廚藝固然了得，從照片所見，她炮製的盆菜極之足料，鋪滿了許多隻大蝦及鮑魚，賣相絕對不輸大酒樓。未必太多人知道雷頌德與吳家樂份屬好友，其實二人因電單車而結緣，Mark Lui曾透露自己與愛電單車之藝人組成了「電單車同好會」，成員有方中信、吳家樂、袁偉豪、洪天明等，多年前吳家樂與雷頌德更曾被傳媒拍到相約飛車到大坑吃糖水，而年前雷頌德亦有為吳家樂慶生。

名門闊太打扮樸素 繼承父業持股62%身家豐厚

吳家樂與周蕙蕙結婚多年，育有一女及一對雙胞胎兒子，一家五口幸福美滿。周蕙蕙系出名門，是其士集團已故主席周亦卿的女兒，據指周亦卿離世後，遺產多達50億元，而周蕙蕙獲父親分配其士集團逾62%股權，身家絕對豐厚，故此吳家樂婚後有「50億駙馬」稱號。不過，周蕙蕙多年來持家有道，與默默耕耘的吳家樂一樣性格實幹，不愛炫富。