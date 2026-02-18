尋秦記｜TVB重播版項少龍講「Shxt」驚變中文 麥美恩：冇咗句英文

《尋秦記》電影票房大收，近日更推出了《尋秦記》Plus+多元宇宙版（加長版），而早在電影上映前，網民已紛紛透過不同途徑翻煲2001年的電視版，而TVB在昨日（17日）大年初一亦正式重播此劇，旗下藝人麥美恩亦坐定定收睇，期間竟有一大驚人發現！第一集尾段，出片尾時將畫面定格在項少龍（古天樂）受驚的表情，而他最後一句對白是「吓？」不過麥美恩就表示，當年首播時，他明明是講「Shxt！」到底跟《天命最高》「誰和誰」一樣是「曼特拉效應」，抑或有其他原因刻意修改？

《尋秦記》電影票房大收，近日更推出了《尋秦記》Plus+多元宇宙版（加長版）。（資料圖片）

《尋秦記》電影上映逾個半月，TVB終於重播！（網上圖片）

麥美恩驚訝「shxt」變「吓」 網民貼DVD版佐證

麥美恩發文：「蛤？細個睇唔係英文嚟咩」又邊錄影邊說：「佢冇咗句英文嘅？吓？吓？唔係英文嚟㗎咩？」事件引起熱議，有網民附和指自己都記得當年是講「Shxt」，有人更貼出另一段片段，項少龍的確是講「Shxt」，而口型亦吻合，網民就推斷可能因為「Shxt」是不雅用語有關：「應該係當年收投訴，廣管局裁定投訴成立，所以以後翡翠台重播版都要配音改對白，同樣例子有《男親女愛》，講痙攣個單元因為投訴歧視成立，以後翡翠台重播版都抽起咗嗰集」。不過亦有人指，當年首播的確是講「吓」，是後來推出的發行版錄影帶才變成「Shxt。」今晚古天樂與宣萱將會開直播，未知古生可否親自解開這個謎團呢？

麥美恩睇TVB重播的《尋秦記》有驚人發現！（IG@ mayannem）

第一集尾段，出片尾時將畫面定格在項少龍（古天樂）受驚的表情，而他最後一句對白是「吓？」不過麥美恩就表示，當年首播時，他明明是講「Shxt！」

Mayanne的觀察引起網民熱議，有人更貼出舊版片段對比。（Threads）

不過也有人指，TVB首播時是「吓」，海外發行版才變成「shxt」（Threads）

古天樂將在大年初二版上與宣萱開直播煲劇，希望二人可解開這個謎團！