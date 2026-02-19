陳啟泰憶《百萬富翁》狂吸金風光史　曾遇莊家利誘洩露賽果開外圍

《百萬富翁》是亞視紅極一時的傳奇級節目，由「亞視一哥」陳啟泰主持，除了素人外，就連周星馳等巨星都曾參加，節目亦成功挽救長期積弱的亞視收視，更一度打破TVB的慣性收視紀錄。近日陳啟泰應網絡媒體米紙主持Fiona邀請，重遊亞視廠房，講講當年的威水史，他笑言自己做主持只是「扮勁」，但不諱言當年確實非常風光，搵好多錢，更曾有內地人試圖收買他，邀他洩露《百萬富翁》賽果，目的為開外圍，陳啟泰說：「嗰時如果我應承咗佢，我可能好有錢，而家發咗達，但係坐緊監。」

陳啟泰笑言自己獲邀主持《百萬富翁》全因夠木獨。（YouTube@米紙）

陳啟泰因患情緒病久休，最近才正式復出。（fb@ Ken Chan Kai Tai 陳啟泰）

重遊舊地解構成主持原因 直言木獨成優勢

陳啟泰原本是無綫藝員，90年代末被亞視以五萬月薪挖角，機會不斷。近日他重返亞視位於大埔的錄影廠，雖然《百萬富翁》當年在廣播道所使用的錄影廠已經拆卸，但大埔仍有陳志雲主持的2018年《百萬富翁》錄影廠，他在該處做訪問、話當年，解釋自己獲邀主持該節目的原因：「點解《百萬富翁》會比較適合我呢？有好多人叫我花名叫木獨泰，我唔出聲個樣就好木獨，做《百萬富翁》有個好處，因為你讀ABCD，講呢個答案嗰時，你個樣咁木獨，啲人一定估唔到，可能有啲人一絲……眼戚戚嗰啲，我係冇嘅，係木獨精。」

陳啟泰笑言自己獲邀主持《百萬富翁》全因夠木獨。

自嘲得個樣若參賽實出局：《百萬富翁》只係扮勁嘅一個角色

主持《百萬富翁》對陳啟泰的知性、正面形象很有幫助，但他就笑言自己參賽的話肯定很快出局：「嗰啲問題其實去到幾千蚊我自己都唔識。大家以為我真係識晒咁多嘢，係因為我睇晒答案咋嘛！係扮勁！其實《百萬富翁》只不過係我演藝生涯裡面，一個角色，扮勁嘅一個角色咋嘛，扮知識分子咋嘛。」

陳啟泰笑言自己參賽的話肯定很快出局：「嗰啲問題其實去到幾千蚊我自己都唔識。大家以為我真係識晒咁多嘢，係因為我睇晒答案咋嘛！係扮勁！其實《百萬富翁》只不過係我演藝生涯裡面，一個角色，扮勁嘅一個角色咋嘛，扮知識分子咋嘛。」（節目截圖）

收視曾達39點撼贏港姐×四大天王 每周北上四天狂吸金

他不諱言當年的確非常風光，最高收視一集是由黃霑及馮寶寶做參賽者，當晚對撼無綫的大騷《2001年度香港小姐競選》，雖然無綫找來四大天王助陣，但亦不敵亞視，該集《百萬富翁》錄得39點收視，打破了麗的電視及亞洲電視歷來紀錄！陳啟泰又說，當時他每星期錄五集，逢星期五一集、星期六日各兩集，按電視台計法一年有300個「Show」其餘日子再北上搵真銀：「我月薪係10個show，所以係三份人工，好犀利，嗰時儲錢係最多！其實當年2001年接落嚟嗰三年，只要一有期，我只要有空檔，喺大灣區就有job做，我禮拜五六日錄完之後，禮拜日錄埋夜晚嗰場，就會揸住個篋，坐車去羅湖秘撈，撈到禮拜四返嚟。」

當年由黃霑、馮寶寶做嘉賓的《名人慈善百萬SHOW》破紀錄創下39點收視紀錄，成功撼贏無綫有四大天王現身的港姐節目。（節目截圖）

內地爆紅引外圍莊家利誘洩露賽果：應承咗可能發咗達

節目在內地一樣爆紅，更有人想出新商機——外圍，陳啟泰指當年有內地人主動找他洽談「賣料」，但他未有答應：「佢話你可唔可以提供《百萬富翁》現場嘅資料畀我，咩資料呢？就係邊個參賽者贏，邊個參賽者攞到幾多錢出局，要嚟做咩呢？要嚟開外圍！我未傾價錢，佢淨係叫我考慮吓，嗰時如果我應承咗佢，我可能好有錢，而家發咗達，但係坐緊監。」