鄧慧詩爆崔碧珈鄭健樂戀情風波「真相」一個原因：容易令人有幻想
撰文：莫匡堯
深水埔街坊事務福利促進會今日（18日）大年初二舉行「深水埔．深水情．深連心2026」新春慶典，邀請劉桂芳、寶珮如、黃韻才等登台演唱，向一眾深水埗街坊拜早年！
鄧慧詩與崔碧珈兩年合約結束無不歡而散
著名電台DJ兼藝員經理人Audrey鄧慧詩今日亦有出席活動，接受傳媒訪問時，恭祝觀眾新年快樂、身體健康，並透露目前仍繼續活躍於電台工作，亦致力舉辦主持與口才訓練班培訓兒童與新一代。鄧慧詩曾為性感女神Anita崔碧珈的經理人，透露與崔碧珈已結束賓主關係：「我哋兩年合約中間，佢喺我呢邊得到好多音樂界嘅人脈，我亦因為佢認識電影界嘅人。我哋就算冇合約都好老友，見親面都會攬同錫！」強調合作過程愉快、並非不歡而散解約。
崔碧珈大隻Rocky戀情風波：佢對人友善容易令人有幻想！
鄧慧詩受訪時談到早前Anita與大隻Rocky鄭健樂戀情風波時，表示：「其實我係知道『真相』，大家可以聽當事人咁講啦。其實佢不嬲都好多人追，佢好男仔性格、對人又友善、係容易令人有幻想。」並表示與崔碧珈認識多年，知道對方三項擇偶條件：「最緊要係直接、坦白同埋真誠！」