鄧慧詩爆崔碧珈鄭健樂戀情風波「真相」一個原因：容易令人有幻想

深水埔街坊事務福利促進會今日（18日）大年初二舉行「深水埔．深水情．深連心2026」新春慶典，邀請劉桂芳、寶珮如、黃韻才等登台演唱，向一眾深水埗街坊拜早年！

寶珮如、黃韻才及劉桂芳於大年初二為街坊演唱與眾同樂。（陳順禎 攝）

劉桂芳帶來多首粵語金曲。（陳順禎 攝）

寶珮如則演唱多首國粵金曲。（陳順禎 攝）

鄧慧詩與崔碧珈兩年合約結束無不歡而散

著名電台DJ兼藝員經理人Audrey鄧慧詩今日亦有出席活動，接受傳媒訪問時，恭祝觀眾新年快樂、身體健康，並透露目前仍繼續活躍於電台工作，亦致力舉辦主持與口才訓練班培訓兒童與新一代。鄧慧詩曾為性感女神Anita崔碧珈的經理人，透露與崔碧珈已結束賓主關係：「我哋兩年合約中間，佢喺我呢邊得到好多音樂界嘅人脈，我亦因為佢認識電影界嘅人。我哋就算冇合約都好老友，見親面都會攬同錫！」強調合作過程愉快、並非不歡而散解約。

鄧慧詩於活動上接受傳媒訪問。（陳順禎 攝）

崔碧珈曾為鄧慧詩旗下合約藝人。（崔碧珈IG圖片）

崔碧珈大隻Rocky戀情風波：佢對人友善容易令人有幻想！

鄧慧詩受訪時談到早前Anita與大隻Rocky鄭健樂戀情風波時，表示：「其實我係知道『真相』，大家可以聽當事人咁講啦。其實佢不嬲都好多人追，佢好男仔性格、對人又友善、係容易令人有幻想。」並表示與崔碧珈認識多年，知道對方三項擇偶條件：「最緊要係直接、坦白同埋真誠！」

大隻Rocky鄭健樂早前單方面在社交媒體更改與崔碧珈「感情關係」，鬧出一宗廣受關於的戀情風波。（Facebook截圖）