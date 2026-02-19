寶珮如離巢後工作量驟降　竟想回巢中年好聲音：冇人記得我係歌手

深水埔街坊事務福利促進會昨日（18日）大年初二舉行「深水埔．深水情．深連心2026」新春慶典，邀請劉桂芳、寶珮如、黃韻才等登台演唱，向一眾深水埗街坊拜早年！

寶珮如、黃韻才及劉桂芳於大年初二為街坊演唱與眾同樂。（陳順禎 攝）

寶珮如則演唱多首國粵金曲。（陳順禎 攝）

劉桂芳帶來多首粵語金曲。（陳順禎 攝）

寶珮如離巢TVB工作量驟降

Baby寶珮如於活動演唱後接受傳媒訪問，談到去年離巢TVB後，確實工作空間更感自由：「工作量確實係少咗！」雖然工作量驟降，但因為無固定電視台合約在身，反而於VIU TV接拍數部劇集，未來在做「家庭主婦」外亦希望能夠有電影劇集拍攝。

寶珮如透露離巢後工作量驟降。（陳順禎 攝）

寶珮如無電視合約在身，因此能在Viu TV拍攝數部劇集。（陳順禎 攝）

竟想「回巢」劍指《中年好聲音》 嘆唱歌令人驚訝：冇人記得我係歌手！

寶珮如離巢TVB剛過半年，竟透露有「回巢」意欲，更劍指最紅歌唱節目《中年好聲音》系列：「可能我會參加『中年好聲音』呢！係咪有返個名銜會好啲呢？」更感嘆大家近年多在大銀幕見到自己演出，有時唱歌竟令人驚訝：「冇人記得我係歌手！我係歌手出身、雖然係幾十年前，但個個都係搵我做戲、冇人搵我唱歌，但我從來冇忘記歌手夢想！」但寶珮如亦表示參與《中年好聲音》令歌唱事業翻身的念頭，目前僅為初步想法：「冇諗咁遠喎，我驚連100強我都入唔到！」

寶珮如竟然想「回巢」TVB參加《中年好聲音》？（陳順禎 攝）