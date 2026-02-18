趙希洛再分享婚紗照　終見老公身影趙希洛依偎合照甜蜜溫馨

前TVB小花趙希洛情人節（14日）時突然宣布結婚，並於當日分享了多張在巴黎拍攝的婚紗照，表示踏入農曆新年迎來人生新篇章：「隨著農曆新年的臨近，我的新篇章開始了。祝大家情人節快樂。」她只展示與老公的牽手照片，並未公開其身份。然而，事隔數日，趙希洛終於在今日（18日）分享了一輯新婚紗照，首次曝光老公的背影。據悉，圈外老公身形高大，側面的輪廓有點像陳豪，與趙希洛依偎合照，尤顯溫馨浪漫。去年底，二人在巴黎舉行低調婚禮，僅有至親參與。

趙希洛分享了一輯新婚紗照，首次曝光丈夫的背影。(ig@ccandice.c)

趙希洛丈夫身形高大。(ig@ccandice.c)

趙希洛老公「真身」曝光

婚訊公開後，不少圈中好友紛紛送上祝福，而趙希洛亦忙於逐一回覆：「我一直在努力回覆每一條訊息，但還沒能全部回覆，不過你們的愛和祝福真的讓我感動不已，非常感謝，也祝大家新年快樂，身體健康，萬事如意，充滿歡樂、愛和笑聲！新年快樂。」她感性地表示，感受到大家滿滿的愛與祝福，也祝願大家新年快樂，身體健康。成為人妻後，趙希洛仍然用心經營其個人網上事業，更被發現早在去年底便佩戴婚戒。她的愛巢以簡潔優雅的白色為主，巨型窗戶讓整個客廳充滿陽光，空間感十足，環境十分舒適。

趙希洛成為人妻後，仍然用心經營其個人網上事業。(ig@ccandice.c)

趙希洛感性地表示，感受到大家滿滿的愛與祝福。(ig@ccandice.c)

趙希洛低調處理感情生活

提到另一半，趙希洛選擇低調處理感情生活，以保護對方的隱私，當時她只笑稱「或者離婚先公開」。出生名門的趙希洛，不僅有家族背景，媽媽是前藝人梁小玲，爸爸是澳洲執業的大律師趙崇康。她更憑個人努力成為學霸，在獲取英國法律與商業系學士學位以及國際商業及銀行學碩士後，她毅然選擇投身演藝界。經過多年打拼，她在《萬千星輝頒獎典禮2019》憑《金宵大廈》奪得「最佳女配角」。雖然父親對其事業支持有限，她仍憑堅持成就自己的夢想，如今也找到幸福歸屬。

趙希洛好靚呀！（IG@ccandice.c）