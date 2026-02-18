陳慧琳兩愛子「蝦餃仔」及「小籠包」近照曝光　大仔撞樣韓國男神

樂壇天后陳慧琳與初戀男友劉建浩結婚後育有兩名兒子「蝦餃仔」劉昇及「小籠包」劉琛，自成為人母以來，陳慧琳選擇放下工作全心專注於照顧小朋友。她曾坦言自己並非嚴厲的「虎媽」，只希望孩子能在快樂的環境下學習，因此，即使出身豪門，亦僅安排二子就讀以平民化著稱的宣道國際學校。

樂壇天后陳慧琳與初戀男友劉建浩結婚後育有兩名兒子「蝦餃仔」劉昇及「小籠包」劉琛。（胡凱欣攝）

陳慧琳兩名愛子近照曝光

陳慧琳的兩名愛子近日因姑媽劉建芝於社交平台分享團年相，繼而公開其正面照片而引起高度關注。「蝦餃仔」劉昇遺傳了爸媽的優良基因，十多歲便已高達180厘米，並被讚樣貌與韓國男神宋仲基有幾分相似，但仍流露著少年稚氣，五官更越來越神似媽媽。而弟弟「小籠包」劉琛則身形稍為豐滿，模樣酷似爸爸劉建浩。

陳慧琳兩名愛子近照曝光。(網上圖片)

陳慧琳邊度似50歲呀。（胡凱欣攝）

去年，陳慧琳於紅館演唱會上，長子「蝦餃仔」便曾帶著女伴低調到場支持，引起外界猜測及討論，但她對此態度輕鬆且幽默地回應只是同事的女兒，並表示兒子現已長大，有些事應由他自己回答，她不會過多干涉：「唔講啦，想我死咩！」

去年，陳慧琳於紅館演唱會上，長子「蝦餃仔」便曾帶著女伴低調到場支持，引起外界猜測及討論。(葉志明 攝)

陳慧琳曾拒絕了高價邀約北上參與內地節目

作為母親的陳慧琳，與一對愛子的感情十分深厚。她表示，兒子們雖然話不多，但偶爾一兩句貼心言語便能讓她感到滿足。為了陪伴孩子成長，她甚至拒絕了高價邀約北上參與內地節目。堅持讓孩子快樂成長的她，更反對填鴨式教育，也不強迫孩子學習多項技能，但坦言教養兒女並非易事，尤其在指導功課時需要保持冷靜與耐性。