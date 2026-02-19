中年好聲音4｜「企鵝人組」搞喊車婉婉肥媽　周國豐：好水性楊花

《中年好聲音4》第13集首回合團戰，將於本周日（22日）晚8點翡翠台播映兩小時版本，主持為車婉婉及鄭衍峰。評審方面，除繼續有肥媽、海兒、周國豐、張佳添及谷婭溦（溦溦），後台還增加了三位歌唱導師（排名不分先後），分別是教唱歌界KOL張嘉銘（Calvin Sir）、布志綸（布Sir）、及高少華（銀老師），三人將在團戰對決中，以盲選方法各自選出三位心水選手作為自己下回合學員，被選中的9名參賽者在本回合將獲得「免死金牌」、意指無論如何都不會被淘汰。今次團戰共有8首歌曲：關菊英《講不出聲》、葉蒨文《情人知己》、莫文蔚《呼吸有害》、黃小琥《沒那麼簡單》、太極樂隊《Crystal》、連詩雅《到此為止》、李聖傑《手放開》、陳奕迅《最佳損友》，40強選手將根據上回合成績，輪流挑選心水歌曲，挑選同一首歌的五位選手將成為一隊。完成比賽後，最低分一組需淘汰兩人，第二及第三低分組別則要淘汰一個人本回合一共淘汰四人，而獲得「免死金牌」的選手，將不會被淘汰，而且更可為所屬隊別額外加多1分總分。

今日官方率先發布兩組的比賽情況，分別是全隊均是五燈選手的「五燈戰隊」，以及由熱門「企鵝人」帶領的4男1女組合。先說「五燈戰隊」，成員有隊長袁帥、尤淑情、陳旭培、吳亦偉及「白羊君」，獻唱歌曲為《手放開》。正式出賽前，各組員大嘆壓力很大，除了因為時間緊逼，還有一個原因是袁帥這個隊長太「地獄」，袁帥就此「解畫」：「我話你哋每日一定要同我唱一次隻歌，但最後淨係得我做咗。」雖然如此，但尤淑情揚言已當了組員是家人：「我哋練習到唔瞓覺，我哋連發夢都係諗住大家點行…真係好愛佢哋，我覺得佢哋就係我屋企人。」「五燈戰隊」由於只有尤淑情一名女將，5人選擇了4位男士輪流與淑情合唱，豈料卻因而換來「閹尖王」周國豐「水性楊花」的評語：「好濫情咁，咁多男士走嚟走去」、「你哋五個人本身唱功係各自有一個水準，依家反而令我哋覺得點解一乘五唔係五？」至於欣賞表演時一面陶醉的海兒，則坦言覺得這組某程度存在「太自我」問題：「你哋係要擺低少少自己、要去Blend多少少，首歌去到最後好似有少少Fighting。」

「企鵝人隊」綵排及實戰截屏。

「企鵝人」任隊長獲讚

至於由熱門之一的「企鵝人」領軍的組別，組員有鄭家聲、蔡宓婕、麥曉東及王卓樂，獻唱歌曲是《到此為止》。搞笑的是，第一個上場揀歌的「企鵝人」，坦言選《到此為止》原本是想吸引和自己年紀差不多的80後，豈料最後吸引的接近都是90後，笑言大失預算，但言談間又對意外組成的團隊很有信心，企鵝人：「我哋溝通好有效，有一種同聲同氣感覺。」組員麥曉東則大讚「企鵝人」領導有方：「要夾到時間練啦、要排位啦，好彩有組長，佢畀咗好多idea我哋。」

「企鵝人組」搞喊車婉婉肥媽海兒勁嗌Enoy：團隊意識好好

綵排時被指有「和音」危機的「企鵝人組」，正式上場時不但克服弱點，而且還唱出了超強感染力，令車婉婉大拋經典金句：「我個水煲爆爆地」。肥媽亦笑言「猛咁飲茶」冷靜自己：「因為我已經著著地（想喊），企鵝人好重要，佢嘅聲好靚，同埋大家都有投入嗰個感情。」谷婭溦：「五種唔同聲音擺埋一齊，去表達隻歌嘅意思做到喎，呢樣嘢我好Respect，五個人和聲嘅Harmony好準。」海兒更大嗌「Really Enjoy it」：「我覺得四男一女個combination唔係易編排，但我覺得你哋Manage得幾好，成件事都好舒服，同埋我見到你哋唱晒成首歌之後會一齊『嗯，ok，We did it』，我覺得成個團隊意識好好。」本集另一亮點，是「企鵝人」首度曝光的強勁胸肌，想知更多關於「企鵝人」的資訊，密切留意本周日晚初六播出的新一集《中年好聲音4》。

