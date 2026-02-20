62歲章小蕙驚現港鐵車廂曝光真實狀態　一原因網民懷疑並非本人

鍾鎮濤前妻、現年62歲的「前B嫂」章小蕙（Teresa）出生於富裕家庭，年輕時樣貌標緻，當年與鍾鎮濤一見鍾情。章小蕙向來追求時尚品味，喜愛買名牌扮靚，曾豪言「飯可以不吃，衣服不能不買」成為了她的經典金句，她更一度被認為其奢華生活習慣而導致鍾鎮濤破產，甚至被標籤做「香港第一拜金女」。近年章小蕙轉戰內地發展網絡事業，成為了「帶貨網紅」，獲不少品牌歡迎，重新獲得事業上的成功，以其獨特品味和時尚品味受到關注。

章小蕙豪送100件新年禮物。（小紅書）

章小蕙氣質優雅，62歲都保養得宜。（小紅書）

驚現地鐵車廂令人難以置信

章小蕙的人生堪稱傳奇，她在1997年亞洲金融風暴後欠下2.5億港元巨債，當所有人都以為她會就此倒下，但面對巨債，她堅決不申請破產。她與該債務打了多年官司，最終在2003年獲得勝訴，被法院判決無須負責此巨額欠款，得以脫身。章小蕙如今事業發展順利，生活依然富貴，打扮依舊是一身名牌。昨日有網民於社交網分享了偶遇章小蕙在港鐵車廂內的片段，寫道：「年初二的地鐵上偶遇大明星。#章小蕙#」。

章小蕙年過60皮膚一樣白滑！（小紅書）

一主要原因令人懷疑並非本人

片中可見章小蕙一身全黑打扮，正在專注地玩手機。由於是原相機拍攝，所以可以看到她的真實狀態，有網民就指她的髮量看來比前稀疏了，樣貌也比較顯老，最重要一點是認為她不可能會坐地鐵，懷疑片中並不是她本人。有網民留言：「絕對不是，章小蕙要是坐地鐵就不是章小蕙。誰接地氣章小蕙都不會。」不過也有不少網民一看就覺得是章小蕙本人，其中有人曬出一張章小蕙自己發的賀年照，可見她的耳環跟片中人所戴是一樣的。

章小蕙在地鐵車廂出現。(抖音截圖)