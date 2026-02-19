梁洛施素顏散發少女氣息狀態驚人　2萬呎豪宅內部裝潢曝光極奢華

現年37歲的梁洛施（Isabella）當年戀上頂級豪門富二代李澤楷，為對方誕下三子。雖然2011年兩人宣布分手，無緣正式嫁入豪門，但梁洛施依然活得精彩，她去年更與內地導演兼演員馬浴柯發展戀情，且愈愛愈高調，相當甜蜜。馬浴柯比梁洛施年長9歲，當女友如公主般疼愛，梁洛施渾身散發出幸福氣息。

梁洛施的狀態完全不輸時下年輕女明星。（梁洛施微博圖片）

梁洛施keep得好好（微博@梁洛施）

超級豪宅內部裝潢曝光

梁洛施雖然已是三子之母，但她一直keep得好好，歲月彷彿沒有在她的臉上留下痕跡，身材也十分之Fit。踏入馬年，梁洛施昨日趁年初二在社交媒體上分享了她的賀年美照，向粉絲和網民送上新年祝福，寫道：「過年好！祝大家馬年吉祥如意！」相中梁洛施身穿充滿新年氣息的紅色上衣配牛仔褲，抱著愛犬站在豪宅內，臉上綻放出甜美燦爛的笑容，素顏出鏡的她清麗脫俗，散發陣陣少女味，凍齡狀態絕佳。而相中還可以看到她所居住的超級豪宅內部裝潢，屋內空間非常寬敞，其中一個角落設有一整列落地玻璃，配上黑色大理石地板，貴氣非凡，彌漫一股奢華氣派，她愛犬躺着的沙發也很寬大。梁洛施所居住的豪宅位於港島石澳，佔地超過2萬呎，據悉市值已高達港幣5億。

梁洛施與她的愛犬同大家拜年。(梁洛施ig)

梁洛施的愛犬躺的沙發很寬大。(梁洛施ig)

梁洛施的愛犬好可愛。(梁洛施ig)