陳凱詠重本打造首個紅館個唱　半百圈中好友力撐與陳慧琳驚喜合唱

由JACE WORLD 傾力呈獻，港威發展有限公司、星星娛樂、光尚娛樂、棋人娛樂及

Golden Dynamic 聯合主辦的《JACE WORLD》JACE陳凱詠演唱會2026，昨晚（18日）大年初二於紅館正式隆重開鑼！出席圈中好友則包括今晚嘉賓林家謙、Tyson Yoshi、Serrini、AK及Alton@MIRROR、Ivy、Marf及Winka@COLLAR、洪嘉豪、陳蕾、Yan Ting、Gin Lee、陳柏宇、林奕匡、張蔓莎、張蔓姿、moon tang、Dee及FatBoy@ERROR、雲浩影、Nowhere Boys、陳健安、小肥、胡子彤、林家熙、袁澧林、樂隊Pandora、ANSONBEAN和細佬Hannz、梁祖堯、廖碧兒、王君馨、馬天佑、陳考威夫婦等，還有世一劍擊運動員蔡俊彥及香港羽毛球運動員李卓耀等，星勢浩大力撐JACE首個紅館演唱會。

陳凱詠紅館開個唱。

演唱會甫開場，JACE以一襲露腰貼身珠片褲配搭閃爍頭飾的造型登場，在16位舞蹈員手持宛如白蛇的LED燈襯托下，以節拍強勁的《百妖夜行的修行FREAKSNIGHTPARADE》為個唱揭開序幕。配合炫目的鐳射燈光、精心設計的運鏡及強勁音樂下，JACE接連唱出《出事 OOPS》及《大車BIG CARS》等歌曲，並請來了Novel Fergus原汁原味唱出《西湖 XIHU》。而舞台兩側更破格開創紅館先河，劃分出兩大企位區域，讓觀眾能近距離忘我唱跳，瞬間炒熱全場氣氛。

陳凱詠好靚女。

適逢新春佳節，JACE巧妙將經典賀年歌《迎春花》與林憶蓮的《灰色》串聯，配合舞蹈員的精彩對決，將現場氣氛推向另一高潮。隨後，她走到台邊與歌迷拜年，並大玩 dance challenge，獻唱《I Wish》及《水裏水裏去》。正當觀眾熱血沸騰之際，《花花宇宙》的標誌性前奏響起，樂壇天后陳慧琳 (Kelly) 現身舞台，全場歡呼聲震耳欲聾。JACE頓時化身小粉絲，難掩興奮，邊唱邊拉著Kelly蹦蹦跳。

陳慧琳做嘉賓。

合唱過後，JACE興奮之情溢於言表，說：「Kelly係潮流嘅女性，電音嘅女王，我能夠請到你真係好開心，好神奇，你冇變過！」引得Kelly即時幽默否認，更大叫導演「唔好zoom太近」。JACE分享，自幼稚園起已鍾情《花花宇宙》，笑言曾因唱得太投入嚇倒旁邊的小朋友，足見Kelly的電音作品對她影響深遠，亦啟發了她日後選擇電音風格。Kelly則大讚JACE唱得又跳得，更坦言是首次感受紅館的企位氣氛，隨即以一首《大日子》與觀眾同樂。

陳慧琳做嘉賓。

演唱會以《JACE WORLD》為題，JACE在台上分享箇中理念，比喻自身如蛇妖經歷修練、轉化為人，最終尋回真我的過程。過程中有高有低，有歡笑有淚水，就如開場《百妖夜行的修行》般，蛻變後落到紅館與大家相見。為求完美，整個演唱會JACE更百分百投入，由構思、製作至演出均親力親為。縱然自演唱會公佈以來，面對外界針對門票銷情的惡意抨擊，但JACE堅定不移，以昨晚近八成的入座率及全力以赴的演出，以行動回應所有質疑。

現場反應熱烈。

接近尾聲，JACE唱畢《天生二品》後感觸剖白心聲，真摯感謝每一位入場觀眾：「《天生二品》幫我奠定咗一個好好嘅開頭……但呢首咁輕鬆嘅歌，練習時最令我想喊。我諗係因為以前嗰個好靚妹嘅感覺好似冇咗，原來有啲嘢經歷咗好耐，好多嘢都變咗，但係有啲嘢真係天生冇變……愈大愈覺得，要輕鬆咁唱『天生就別顧忌』，好難㗎！但我好多謝在場每一位，因為你哋俾咗機會我繼續做自己想做，願意喺新年嘅時間，縱使出面有幾多說話、幾多聲音，你哋都選擇咗入場。」語畢，全場報以熱烈掌聲與歡呼聲。JACE最後邀請全場觀眾亮起手機燈，在一片燈海下演繹《那黑夜沒很夜》。《JACE WORLD》陳凱詠演唱會2026今晚（19日）將舉行最後一場，目前尚餘少量門票。