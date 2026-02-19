39歲女星演繹新年遇親戚瘋狂盤問　體面反擊令對方啞口無言

農曆新年期間難免會遇到親戚們瘋狂盤問，而樂瞳亦似乎有這樣的經歷，所以近日就在社交平台分享一人分飾兩角過年時被連環追問的影片，並作出了體面反擊，讓親戚們無話可說。

樂瞳已經 39歲了，但絕對保養得宜。（小紅書圖片）

樂瞳一人分飾兩角

在影片中，樂瞳就一人分飾兩角，飾演三大姑八大姨的她一邊吃着瓜子一邊以八卦口吻問問題，一開始就只問一些簡單問題而已，好像「你現在在哪兒上班啊？」，樂瞳就表示：「我現在在我上班的地方上班囉。」然而這個答案好像回答了但又沒有講到重點似的，所以代表着三大姑八大姨的她續問：「不是啊！我問你在哪家公司？」樂瞳就表示：「在我上班的公司囉。」之後三大姑八大姨又再追問：「你是做甚麼工作的？」樂瞳就表示：「我在我公司工作囉。」應對相當好笑。

樂瞳扮演三大姑八大姨。（小紅書圖片）

體面反擊親戚們問題

當然，三大姑八大姨絕對不會放過問感情問題，所以當問到：「甚麼時候結婚？」樂瞳就表示：「我辦婚禮的時候就結婚。」對方再追問：「那甚麼時候辦婚禮啊？」樂瞳就表示：「領了證就辦婚禮唄。」對方又再追問：「你甚麼時候領證啊？」樂瞳繼續作答表示：「我結婚的時候肯定會領證。」對方亦似乎不想就此罷休，繼續追問：「那你到底甚麼時候結婚啊？」樂瞳就表示：「我剛才都說了，我辦婚禮的時候就會結婚啦。」最後對方再追問表示：「那你現在不結婚，老了怎麼辦啊？」樂瞳就揚言：「老了，不就像你一樣問問問囉！」使對方啞口無言。