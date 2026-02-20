64歲江華農曆年北上扮「雍正」搵真銀　暴瘦驚現樹根頸惹網民擔憂

現年64歲的江華是90年代TVB一線小生，憑《西遊記》飾演「唐三藏」而形象入屋，其後更憑《尋秦記》、《九五至尊》和《楚漢驕雄》等經典劇集而爆紅。不過直至2005年拍完《鳳舞香羅》後大幅減產，更因嚴重腰椎間盤突出導致抑鬱，停工長達三年。近年已恢復狀態的江華全力發展內地市場，近日更在內地各大景區化身《九五至尊》的雍正皇帝，「微服出巡」密密搵真銀。

近期電影版《尋秦記》的上映掀起全城熱話，不少觀眾對江華缺席感到惋惜。（《尋秦記》劇照）

江華曾獲網民封為「影視王者」。（資料圖片）

江華新年北上扮「雍正」搵銀

隨著電影版《尋秦記》掀起全城熱話，一眾原班人馬的回歸令集體回憶湧現，但同時亦令昔日飾演重要角色的64歲江華再次成為大眾關注焦點。不過由於掀起《尋秦記》熱潮，事件反而令江華意外得到商演機會，在農曆新年北上扮《九五至尊》飾演清朝皇帝「雍正」搵銀。

江華在農曆新年北上扮《九五至尊》飾演清朝皇帝「雍正」搵銀。（小紅書）

江華身形瘦了不少。（小紅書）

江華暴瘦斷崖式衰老

有網民捕獲其最新近況，發現江華暴瘦，出現斷崖式衰老，隨即引起網民熱議。片中可見，頭戴冷帽及太陽眼鏡的江華穿上搶眼的藍色羽絨外套，打扮年輕又新潮，雖然包到實依然星味不減。不過江華的身形比國王明顯消瘦，臉頰凹陷之餘，顴骨突出，盡管戴上太陽眼鏡，但依然清楚見到眼角的魚尾紋，並驚現「樹根頸」。

有網民捕獲江華，發現他暴瘦。（小紅書）

有大批網民看到江華的近況後，都不禁留言表示擔憂其健康狀況：「老了還是不能太瘦。」、「變了紙片人」、「係咪好重病？」、「點解瘦成咁？」​、「喜歡他的演技，可惜了，他是不是應該做下美容，保養下」、「太瘦了就比較顯老，但是還是很帥，多多出來，就喜歡看這些老戲骨」