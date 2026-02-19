文雪兒曬全家福人強馬壯　五度做外婆大女湊成「好」字細女3年抱3

現年65歲的文雪兒（Candy）早於70年代加入影圈，更被譽為「麗的四大花旦」之一，1986年文雪兒結婚後息影，先後誕下兩女，可惜婚姻只維持了8年便結束，文雪兒獨力撫養兩個女兒。隨着兩個寶貝女張筠（Christy）及袁萃（Jennifer）近年先後結婚生B，文雪兒亦決定「退休」減產，盡享天倫樂！適逢農曆新年，文雪兒在社交平台曬出全家福，並寫道：「祝大家 #人強馬壯 #心想事成」。相中所見，文雪兒同兩個女兒張筠（Christy）、袁萃（Jennifer）及兩位女婿，再加上五個孫一起合照，三代同堂非常溫馨！

文雪兒五度抱孫

文雪兒的大女張筠在2022年誕下一子Momo，去年12月再誕下一女，湊成一個「好」字，可喜可賀！而細女袁萃在2023年年初誕下大仔Jensen後，再度火速造人成功，2024年6月誕下一女，想不到生完不足一年，又再造人成功，去年8月再喜迎寶貝女，三年抱三！

文雪兒同大女張筠（左）和細女袁萃（右）。（IG@candymancandy）

大女李佳怡隨母親姓張，改名為「張筠」，而且是名學霸，畢業於英國UCL（倫敦大學學院）土木工程系碩士，現為土木工程師。（IG圖片）

大女婚後誕下一子。（IG圖片）

大女張筠去年12月再誕下一女。（IG@candymancandy）

文雪兒承認阿女好生養，而且好鍾意小朋友。（YouTube@冰姐的花樣人生）

文雪兒同三個孫仔。（YouTube@冰姐的花樣人生）

去年8月文雪兒透露細女Jennifer誕下第三胎。（IG@candymancandy）

百日宴。（IG@candymancandy）

百日宴。（IG@candymancandy）

文雪兒2005年再婚

文雪兒的兩個女兒都好生性，大女李佳怡隨母親姓張，改名為「張筠」，更是一名學霸，畢業於英國UCL（倫敦大學學院）土木工程系碩士，現為土木工程師；而細女李佳欣則改名為「袁萃」，修讀傳理系課程，現時幫媽媽打理美甲店業務。文雪兒在2005年覓得第二春，與任職建築師的袁慧明再婚，老公更視兩位繼女如己出！

文雪兒曾經被譽為「麗的四大花旦」之一，1986年結婚並息影，誕下兩女兒，可惜婚姻只維持8年便結束，之後由文雪兒獨力撫養兩個女兒。（IG圖片）

細女李佳欣則改名「袁萃」，修讀傳理系課程，現時幫媽媽打理美甲店業務。（IG圖片）

文雪兒兩個女兒都好乖巧，大女張筠（左）和細女袁萃（右）。（IG圖片）

細女袁萃三年抱三！（IG@candymancandy）