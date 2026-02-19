文雪兒曬全家福人強馬壯 五度做外婆大女湊成「好」字細女3年抱3
出版：更新：
現年65歲的文雪兒（Candy）早於70年代加入影圈，更被譽為「麗的四大花旦」之一，1986年文雪兒結婚後息影，先後誕下兩女，可惜婚姻只維持了8年便結束，文雪兒獨力撫養兩個女兒。隨着兩個寶貝女張筠（Christy）及袁萃（Jennifer）近年先後結婚生B，文雪兒亦決定「退休」減產，盡享天倫樂！適逢農曆新年，文雪兒在社交平台曬出全家福，並寫道：「祝大家 #人強馬壯 #心想事成」。相中所見，文雪兒同兩個女兒張筠（Christy）、袁萃（Jennifer）及兩位女婿，再加上五個孫一起合照，三代同堂非常溫馨！
文雪兒五度抱孫
文雪兒的大女張筠在2022年誕下一子Momo，去年12月再誕下一女，湊成一個「好」字，可喜可賀！而細女袁萃在2023年年初誕下大仔Jensen後，再度火速造人成功，2024年6月誕下一女，想不到生完不足一年，又再造人成功，去年8月再喜迎寶貝女，三年抱三！
文雪兒2005年再婚
文雪兒的兩個女兒都好生性，大女李佳怡隨母親姓張，改名為「張筠」，更是一名學霸，畢業於英國UCL（倫敦大學學院）土木工程系碩士，現為土木工程師；而細女李佳欣則改名為「袁萃」，修讀傳理系課程，現時幫媽媽打理美甲店業務。文雪兒在2005年覓得第二春，與任職建築師的袁慧明再婚，老公更視兩位繼女如己出！