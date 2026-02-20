28歲多倫多華姐入行7年曾萌退意　佛系等運到：真係要去搵工？

娛樂圈向來被外界視為大染缸，有人爭取上位搏盡無悔，亦有人選擇默默耕耘等待機會。頂着「多倫多華裔小姐」冠軍頭銜入行的蔡菀庭（Tiffany），轉眼間已在TVB度過了7個年頭。回顧這段時光，比起許多有着無數「主角夢」的新人，蔡菀庭形容自己反而比較「佛系」同隨性；然而，在即將步入28歲的關口，這位外表堅強的女仔，亦曾經閃過放棄的念頭。



放下選美光環由低做起

中五便遠赴加拿大升讀大學的蔡菀庭，回憶起當年代表多倫多回港參選「國際中華小姐」並順利晉身五強，其後誤打誤撞下簽約成為TVB藝人。由地廣人稀的加拿大回到香港，她笑言並無適應困難，反而覺得十分溫暖：「聖誕節一落旺角街頭，嘩！全部都係人呀！嗰種熱鬧令我好開心。」

入行初期，蔡菀庭也曾有過短暫的幻想，但很快便被現實的節奏磨平了棱角。「其實我幻想嘅時間好短，因為你會發現每一位主角背後都付出咗好多經歷同學習，先行到今日個位置。」 她坦言自己並非一個進取的人，只求踏實地做好每一次演出，讓觀眾看見自己的進步。

是不是不適合娛樂圈？

性格慢熱、怕生，在爭妍鬥麗的娛樂圈中往往較為吃虧。「可能我性格唔夠主動，有時監製未必認識我。我會怪自己唔夠努力，要畀多啲心機。」 隨着年齡漸長，面對28歲的關口，蔡菀庭坦言曾陷入事業低潮，甚至萌生退意。「雖然我好鍾意劇組嘅氛圍，但都28歲啦，係咪真係要去搵另外一份工作呢？」

《非常檢控觀》成轉捩點 化妝間激動爆喊

就在她最迷惘之際，上天給她開了一扇窗，蔡菀庭迎來了劇集《非常檢控觀》中的一個極具挑戰性的角色。「喺化妝間試造型嗰陣，導演同PA落嚟同我講，話我係做一個殺人犯。我呆咗問：『你講真㗎？』」 突如其來的喜訊擊中了她心底最柔軟的地方，眼淚奪眶而出。「因為覺得，嘩，終於等到一個角色啦！」

這份感動隨後轉化為巨大的壓力與動力，她坦言劇集播出前心情非常緊張，但看到出街後觀眾的正面迴響及粉絲的支持，由原本的感性變得非常感恩。

走入兒童組與娛樂新聞台 跳出舒適圈展現真性情

除了拍劇，蔡菀庭近年亦多線發展。熱愛小朋友的她加入了兒童節目《Hands Up》化身「Tiffany 姐姐」，笑指她吃了「聰明丸」。對於被指做兒童節目會局限戲路，她豁達表示：「完全冇咁覺得，喺兒童組學到嘅嘢比想像中多好多！」

同時，她亦加入了娛樂新聞台擔任主持，這對本來怕生的她是一大突破。「做主持令我講多咗嘢，學識點樣表達自己，改變咗好多。」 她更視周奕瑋、許文軒等前輩為奮鬥目標，期望在不同的演藝範疇中繼續如魚得水。入行7年，也許沒有一步登天，但蔡菀庭用她的「佛系」與堅韌，一步一腳印地寫下屬於自己的演藝故事。機會，始終會留給有準備且願意堅持的人。