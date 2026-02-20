台灣頂級AV展TAE 4月高雄開幕！　神顏男優先係重點？

台灣最大型、歷史最悠久的成人展即將舉辦！第12屆TAE（台灣成人博覽會Taiwan Adult Expo）將於4月10日舉行，早前已於2月14日率先開售門票，反應亦相當熱烈。據大會透露，今屆博覽會有大升級！預計集結約50位女優與10位男優參與，其中包括楪可憐（楪カレン）、倉木華、鈴之家鈴（鈴の家 りん）、天川空（天川そら）等等。



楪可憐（楪カレン）。（IG圖片）

AV男優都有！

除了一眾可愛、性感、活潑、動人的現役或退役AV女優外，特別一提，今屆亦也不少AV男優參加，例如林太一 、東雲怜弥、太刀茜禰 等，都是業界頗為有名的男優。

太刀茜禰。（IG圖片）

東雲怜弥。（IG圖片）

4月10日高雄舉行

亞洲具代表性的成人文化盛事——TAE台灣成人博覽會（Taiwan Angel Expo），即將於 2026 年 4 月 10 日至 4 月 12 日 舉行。主辦單位宣布，第12屆 TAE 門票將於 1 月 22 日中午 12 點，透過 KKTIX 售票系統正式開賣，消息一出即引起亞洲粉絲高度關注。

自 2014 年創辦以來，TAE 已成功舉辦十一屆，長年被視為華語圈最具規模與指標性的成人文化展覽，每年吸引來自日本、韓國、香港及東南亞的粉絲與業界人士參與，亦成為亞洲成人產業重要的交流平台。

主辦單位表示，本屆展會將持續秉持「健康、專業、開放、多元」的核心理念，規劃多元主題展區、舞台活動與國際卡司陣容，期望透過展會促進亞洲成人文化的正向交流。

北野翔。（IG圖片）

園田監督。（IG圖片）

天川空。（IG圖片）

京本晴美。（IG圖片）