梁敏巧東鐵搭霸王車遭公審開live逐點澄清　不滿被扭曲分享初衷

現年30歲、憑《東張西望》成功入屋的梁敏巧（Maggie），於年廿九當日因為趕返家食團年飯，竟因一時大意誤搭「霸王車」。梁敏巧因為剛換新電話，她的學生八達通「搞咗好耐」都未能過入新電話，所以她近期搭港鐵都轉用Alipay入閘。事發當日她乘坐頭等車廂，並用電話內的Visa卡付車費，誰知因為手機貼了「超級防偷窺Mon」看不到側面，加上慣性以為電話「震一吓」就代表Visa付款成功。怎料有港鐵職員上車查票，即場踢爆她未付頭等車資，Maggie才恍然大悟。她更自嘲正因為平時少搭頭等才出事，並叫大家不要指她離地，最後更做反面教材提醒網民：「唔好似我咁醜怪啦！」

梁敏巧去年參加完戀綜《女神配對計劃》後人氣幾級跳。（ig@maggiemanhau）

梁敏巧撰長文解釋坐「霸王車」經過。（ig@maggiemanhau）

開live逐點澄清網民指控

事發之後，梁敏巧即被網民公審，指她「無知唔係大晒」，梁敏巧昨晚就特地於社交網開live談及今次事件，並逐點澄清。 梁敏巧再次交代公開事件的初衷，澄清並非因為甩身而覺得好威，她說︰「其實罰款前，佢哋係先check你紀錄良唔良好；第二執法都係人，你態度冇同佢對着幹，唔係冇禮貌，而係同佢哋好好解釋發生咩事，如果佢覺得合理，相信都有酌情權呢回事。可能有人覺得︰『因為係Maggie，所以捉到都唔使罰錢！』我再重申，我真係唔知港鐵職員知唔知係我，因為我戴晒帽同口罩，又唔化妝，我唔知佢哋其實知唔知我係邊個，我亦唔覺得佢哋認得我，因一路以嚟都係用『小姐』稱呼我。」

梁敏巧逐點澄清。(梁敏巧ig截圖)

反擊被指「無知唔係大晒」

梁敏巧續說︰「綜合多方面，佢哋決定放我一馬，相信有佢哋嘅判斷而決定唔追究。就算事後追究，我亦願意接受，都係罰1000蚊，唔係咩嚴重事件。我從來無唔認衰，我從來無話無罰錢好得戚嘅心態，我從來都唔係呢個心態。」她又反擊「無知唔係大晒」這一點說：「有人話無知大晒呀，咁以後好似Maggie咁捉到唔使罰錢啦。我覺得如果咁拗落去冇意思，我希望大家有番合理、理智咁討論件事，你要咁樣『啫』我都無辦法，因為真係我衰嘛，我有問題嘛！當日分享只係感謝港鐵職員無即時處罰我，我係用呢個心態自爆件事。我盡咗做錯事之後，應要盡嘅責任，我身為公眾人物，分享俾大家聽，只係叫大家唔好似我咁戇居咁傻。用Alipay搭頭等，要入閘前撳定，否則會俾人罰錢。初衷係咁簡單，冇諗過大家將件事扭曲晒，無諗過大家因為職員放過我，而捉住呢個point咬我，冇諗過原來大家咁care。都係嗰句，要罰的話我從來願意接受，冇講過自己係公眾人物而得戚。」

梁敏巧開live。(梁敏巧ig截圖)

對於網民質疑她為何不用八達通，及港鐵有張貼指示仍犯錯，梁敏巧解釋道︰「啲人話點解你唔用八達通，我唔用就唔用，呢幾年冇用唔影響我生活，而家有咁多電子支付方法，點解要『啫』我唔用八達通。再者，啲人話入閘之後邊度邊度提咗你啦，都係嗰句，如果我知，就唔會咁核突。我真係唔知嘛，我唔多搭東鐵線。所以種種因素加埋，變成一件咁核突嘅事。我衰我真係衰，無知地搭咗『霸王車』，真係好醜樣，講出嚟都好核突好難聽，我係衰我係錯，我真係搭咗『霸王車』，但唔係專登，只係因為我無知啫。我再重申無知唔係大晒。啲人點講我我控制唔到，只係我有責任交代清楚，我唔想港鐵職員被誤會，亦係今次開live交代清楚原因。你有錢都冇用，唔識俾錢都係冇俾過錢，大家要小心啲。我阻止唔到大家點諗，我要講嘅係咁多。」