港姐冠軍賀年派福利曝光豪宅空間闊落　家境富裕去年榮升馬主

2019年港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）去年豪擲千金與友人合資購入愛駒「飛馬座」，上個月「飛馬座」出戰爆出14倍冷門跑第一，除了贏得約104萬元頭馬獎金之外，還贏取150萬自購馬特別獎金，共贏得254萬獎金！趁着農曆新年之際，黃嘉雯與團體特別訂製限量版「飛馬座」公仔，送出3個給幸運粉絲：「初二想同大家玩個 #Giveaway 🐴🌸🎁同大家分享呢份新春既喜悅 🫶🏻祝大家馬年大吉，豐衣足食😋」

黃嘉雯豪宅曝光盡顯奢華

一眾網民反應熱烈，紛紛留言表示希望得到「飛馬座」公仔，而黃嘉雯身處的豪宅亦成為焦點，相中所見，她手持「飛馬座」公仔合照，身後擺放了一棵桃花樹，而屋內裝修亦盡顯奢華，全屋採用雲石地磚，空間闊落。

黃嘉雯家境富裕住1,800呎海景豪宅

黃嘉雯自參選港姐以來，其富裕的家庭背景備受關注，據知她家底非常豐厚，家住紅磡市值超過半億、面積達1,800呎的海景豪宅「海名軒」，2019年參選港姐奪得冠軍後簽約TVB，曾在《下流上車族》中飾演「最強小三」。至於感情方面，黃嘉雯與瑞士籍男友Matej Tomic分手後，2023年被爆與富二代男友Jordon撻着，二人感情穩定。

