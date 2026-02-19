夜王｜鍾楚紅孖甘比入場支持閨密鄭秀文　淡妝上陣散發女神級魅力

由黃子華與鄭秀文（Sammi）領銜主演的2026年港產賀歲電影《夜王》，自2月17日（大年初一）正式上映後，票房表現勢如破竹，今日（19日）年初三更突破2000萬大關！而鄭秀文的兩位閨密甘比（陳凱韻）及鍾楚紅（紅姑）都有入場支持，甘比在IG曬出與鍾楚紅及女兒劉秀樺（Josephine）的合照，相中所見，三人手持戲飛，當中化上淡妝的鍾楚紅依然明艷照人！

勢如破竹！（IG@nightking_movie）

鄭秀文在戲中飾演夜總會CEO V姐。（《夜王》劇照）

甘比（陳凱韻）同女兒劉秀樺（Josephine）及鍾楚紅（紅姑）都有入場支持。（IG@kimbeechan_official）

V姐！（IG@kimbeechan_official）

《夜王》（IG@kimbeechan_official）

劉秀樺愈大愈靚女！（IG@josephinelausauwah）

閨密。（IG@happyyarn_kimbee）

甘比笑言紅姑十分喜歡她的鈎織作品。（IG@happyyarn_kimbee）

愛不釋手。（IG@happyyarn_kimbee）

感情好好。（IG@happyyarn_kimbee）

紅姑完美Carry！（IG@happyyarn_kimbee）

鍾楚紅早年投資房地產生活無憂

剛剛於日前（16日）迎來66歲生日的鍾楚紅，曾是80年代最灸手可熱的花旦之一，她在1991年嫁給廣告才子朱家鼎後淡出演藝圈，可惜2007年朱家鼎因大腸癌病逝，經歷喪夫之痛的紅姑大受打擊，並宣布不再婚。紅姑自息影後作風低調，據知她早年靠投資房地產獲利不少，現時有三套物業，總值超過1億港元，生活無憂。崇尚健康生活的紅姑，閒時相約好友聚會、行山，又喜歡四處旅遊，享受人生，而她間中亦會出席公開活動與大家見面，上個月底就現身BLACKPINK演唱會，驚艷全場！

「紅姑」鍾楚紅有「港版瑪麗蓮夢露」之稱。（劇照）

鍾楚紅與張曼玉曾合作拍攝《流金歲月》。（劇照）

兩位女神的風采無疑是一道靚麗的風景線。（《流金歲月》劇照）

靚足咁多年。（微博@鍾楚紅Cherie）

氣質出眾。（微博@鍾楚紅Cherie）

鍾楚紅睇藝術展。（小紅書圖片）

甘比與鄭秀文鍾楚紅私交甚篤。（IG@sammi_chengsauman）

甘比（陳凱韻）和鍾楚紅及友人為Sammi鄭秀文慶祝生日。（IG@sammi_chengsauman）

相談甚歡。（IG@sammi_chengsauman）

鄭秀文與鍾楚紅（紅姑）連續多年為杜sir杜琪峯慶祝生日。（IG@sammi_chengsauman）

鄭秀文與杜sir杜琪峯夫婦、鍾楚紅（紅姑）、古天樂、張叔平合照。（IG@sammi_chengsauman）