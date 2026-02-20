張曼玉拍vlog同大家拜年分享留港生活　與愛犬睇騷有意想不到驚喜

現年61歲的影后張曼玉早年移居歐洲後鮮有參與幕前演出，近年過着半退休生活，甚少出席公開活動，直到去年張曼玉再度回歸大眾視野，積極經營小紅書分享生活點滴。她月前就曾在小紅書分享為聖誕節買禮物的購物Vlog，期間更去到平價連鎖運動用品店購物，獲網民大讚貼地。早前張曼玉又上載了一條新的vlog，分享她在法國波爾多（Bordeaux）的郊外採摘無花果的經歷，展示了她洗盡鉛華、享受簡樸大自然生活的真實一面。踏入馬年，她就拍了一條賀年vlog在大年初一同大家拜年，分享近日的生活趣事。

張曼玉（GettyImages）

張曼玉去採摘無花果。(小紅書截圖)

帶狗狗去睇騷有意想不到的驚喜

張曼玉以「A Fun and Beautiful Night Out」為標題，發文寫道：「今天是大年初一，首先和大家拜個年。祝每一位玉寶寶們，春節快樂，馬年進步。心想事成，身心健康！每一天都開開心心的。上個禮拜看到宣傳，香港灣仔有一個燈飾展覽。約了幾位好友，和我兩個心肝寶貝，一起去了欣賞。其實對這個show沒有什麽特別的期望，只是我們吃完飯，想找個地方去玩玩……尤其是在他們的宣傳中，說歡迎帶狗狗，這是最吸引我的一點！那天我們很晚才去，又可能有點冷，到場後發現人很少。對我來說，是一個很好的機會，可以隨心所欲地玩一趟！其實這個show氣氛真的不錯，在很多不同的空間、不同的題材之下，給了我們的眼睛吃“冰淇淋”！！再次證明，當沒有期待，反而會有意想不到的驚喜！我們過了一個很愉快的晚上」。片中的張曼玉素顏上陣，打扮低調樸素，帶着兩隻愛犬玩得好開心，日子過得簡單又幸福。

張曼玉同大家拜年。(張曼玉小紅書)

張曼玉打扮低調樸素。(張曼玉小紅書)

張曼玉玩得好開心。(張曼玉小紅書)

張曼玉好錫她的愛犬。(張曼玉小紅書)

